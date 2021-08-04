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Ко Дню Независимости Нацбанк вводит пять новых монет

Ко Дню Независимости Нацбанк вводит пять новых монет

Ко Дню Независимости Национальный банк Украины введет в обращение четыре памятные и одну инвестиционную монету.

Об этом сообщил генеральный директор Банкнотно-монетного двора НБУ Владимир Баглай.

«В этом году, выпуская в обращение памятные монеты, которые посвящены судьбоносному событию, Национальный банк делает упор на традициях, исторической памяти народа, на своеобразном ДНК нации. Уже в августе появятся 5 монет «К 30-летию Независимости Украины» из серии «Возрождение украинской государственности», — сказал Баглай.

По его словам, 10 августа в обращении появилась первая монета (номиналом 5 грн), которая изготовлена из нейзильбера. Ее тираж — 50 тыс. шт., стоит она 71 грн.


Фото: Укринформ

Другие монеты будут доступны украинцам с 17 августа. Это серебряная монета номиналом 10 грн (тираж — 3 тыс. шт., ориентировочная стоимость 1 846 грн), полукилограммовая серебряная монета номиналом 50 грн (тираж — 500 шт. стоимость около 20 тыс. грн) и золотая монета номиналом 250 грн (примерная цена — 140 тыс. грн).


Фото: Укринформ

Также Нацбанк выпустит инвестиционную серебряную монету номиналом 1 грн (тираж — 15 тыс. шт.). Как отметил Баглай, уникальность этой монеты в том, что со временем цена на нее может только расти, ведь ее выпуск будет лимитирован.


Фото: Укринформ

«Дизайн всех монет несет главную идею глубинности наших корней, возвышает наш великий украинский национальный символ — Трезубец — знак княжеского государства Владимира Великого», — добавил генеральный директор Банкнотно-монетного двора НБУ.

По материалам Укринформ
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