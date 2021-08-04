Межбанк: рынок пытается найти «дно» по курсу

Проседание котировок доллара на межбанке продолжается уже несколько дней и всех участников рынка интересует один вопрос — где «дно» по курсу. Вчера межбанк закончился уровнем 26,74/26,76 гривен за доллар и по высказываниям дилеров банков — это явно еще не предел. Превышение предложения валюты на фоне достаточно сдержанного спроса — основная причина происходящего. И сегодня покупатели тоже не будут спешить с покупкой, выжидая минимальных значений котировок в течение дня. У продавцов-экспортеров же задача другая — им нужна гривна для финансирования своих текущих затрат и они вынуждены мириться со складывающейся ситуацией. Но крупные экспортеры надеются на НБУ с его интервенциями по выкупу излишка доллара на межбанке и начинают потихоньку через своих лоббистов шантажировать правительство в части того, что сократят налоги, если курс продолжит обваливаться и далее.

В итоге, НБУ между, как минимум, трех огней:

1) Высокий уровень инфляции. Она уже официально превысила 10% по году, что не вписывается в расчеты Нацбанка и требует «низкого» валютного курса, чтобы сбить цены хотя бы на часть импорта;

2) Необходимость хоть какой-то существенной поддержки реального сектора экономики. А это во многом- крупные игроки-экспортеры металла и аграрии и «низкий» курс — это явно не их мечта;

3) Необходимость согласованных действий в части управления экономическими процессами в стране, для чего регулятору надо как минимум иметь общую позицию с Кабмином и Минфином Украины, что явно происходит не всегда и приводит к ситуации «лебедь, рак и щука».

В этой ситуации курс — один из главных инструментов, который влияет на все вышеперечисленные проблемы. И НБУ не удастся полностью сохранять «независимое» курсообразование, если он хочет реально влиять на экономику Украины. Периодически регулятору придется рыночными методами, но все же управлять трендом на межбанке.

Учитывая реальную ситуацию в стране, особого обвала котировок доллара ждать не стоит. И вот почему:

Проседание котировок последних дней явно не в радость крупным экспортерам и они могут попытаться хотя бы частично одновременно снижать объемы предложения валюты на рынке, чтобы «побороться» за курс или будут очень надеяться на расширение объемов интервенций Нацбанка по выкупу излишка доллара, чтобы остановить падение котировок на торгах. В помощь им в такой ситуации будут и спекулянты, которые тоже не против «поиграть» на курсе. Так что ближайшие дни будут интересными на межбанке и сулят некоторые сюрпризы в части формирования тренда на торгах.

Из обычных причин, на поведение котировок сегодня повлияет текущая деятельность компаний и аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Чиновников «расслабило» скорое получение средств от МВФ в размере $ 2,7 млрд и они не торопятся с размещением облигаций. В этот раз они сократили количество предлагаемых бумаг и убрали из первоначального предложения все долгоиграющие, оставив только гривневые ОВГЗ на 380 и 469 дней с ограничением по сумме каждых по 3 млрд гривен и без ограничений облигации на 812 дней.

По нашему прогнозу, после сокращения предложения видов облигаций им удастся разместить в этот раз ОВГЗ на сумму от 1,9 до 4,3 млрд гривен с доходностью от 11,15% до 12,09% годовых, в зависимости от их сроков. Нерезиденты будут малоактивны, в основном покупателями будут местные игроки, и особого влияния на валютный рынок это сегодня и завтра не окажет.

Ключевыми для формирования тренда сегодня на межбанке будут:

курсовые задачи и поведение крупнейших местных игроков;

реакция НБУ на предыдущие проседания курса и его выходы/невыходы с интервенциями на торги.

По нашему прогнозу объем операций на межбанке во вторник будет в пределах до $ 140−155 млн при заключении до 490−580 сделок.

Котировки межбанка, по нашим расчетам 10 августа будут в пределах: доллар — коридор 26,65 — 26,90 грн, евро — коридор 31,20 — 31,60 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,75 / 26,77

евро — 31,38 / 31,39

Курсы валют на Межбанке

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