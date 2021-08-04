Huawei рассказала о планах по выпуску новых смартфонов

Huawei подвела итоги первого полугодия 2021-го. Несмотря на падение чистой прибыли, топ-менеджер компании заявил, что бренд не только не прекратит борьбу за мобильный сегмент, но и займёт в нём лидерские позиции в ближайшие несколько лет.
Согласно отчёту компании, выручка от потребительского сегмента оказалась практически вдвое ниже показателей прошлого года, а общее падение составило 29,43%.
С другой стороны, корпоративное подразделение по итогам первых шести месяцев 2021-го принесло Huawei на 18% больше, чем в прошлом году. Основной причиной падения выручки стало снижение продаж смартфонов из-за сбоев в цепочке поставок. Впрочем, как пояснил генеральный директор компании по потребительскому бизнесу Юй Чэндон, вендор не планирует сдаваться.
Несмотря на ряд ограничений, из-за которых китайский производитель электроники не может использовать мобильные 5G-платформы американских разработчиков чипов, руководство Huawei заявило, что в ближайшие несколько лет серия её флагманских устройств станет лидером мобильного рынка.
Кроме того, выход последующих новинок бренда состоится без задержек, несмотря на трудности по части поставок. По слухам, компания уже ведёт переговоры с местными производителями о создании «домашних» 5G-модемов, не использующих американские технологии.
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