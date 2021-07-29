Toyota отчиталась о рекордной прибыли и высоких продажах

Японский автомобильный концерн Toyota Motor зафиксировала рекордную квартальную операционную прибыль после возобновления продаж, пострадавших от пандемии. Однако, по данным Reuters, крупнейший в мире производитель автомобилей по доле рынка воздерживается от повышения своего годового прогноза, ссылаясь на растущее число случаев COVID-19 и глобальную нехватку полупроводников.
Toyota придерживается своего майского прогноза годовой операционной прибыли в размере 2,5 трлн иен ($22,93 млрд) на 2021 финансовый год, что ниже среднего прогноза аналитиков.
“В I квартале мы сообщили о хороших результатах нашей деятельности, несмотря на сложные условия ведения бизнеса, – говорится в заявлении Toyota. – Мы продолжим эту деятельность в будущем, но ситуация все еще непредсказуема из-за увеличения числа случаев COVID-19 в развивающихся странах, нехватки полупроводников и роста цен на сырье».
Операционная прибыль производителя выросла до 997,49 млрд иен ($9,15 млрд) за квартал, закончившийся 30 июня.
Автопроизводитель сохранил свой прогноз продаж 8,7 млн автомобилей в нынешнем финансовом году по сравнению с 7,65 млн в прошлом году. Объемы продаж в І квартале восстановились до уровней, близких к показателям 2019 года, доля электромобилей становится все больше.
Toyota удалось достичь хороших показателей благодаря практике компании хранить полупроводники про запас. После аварии на Фукусиме в 2011 году автопроизводитель разработал план, согласно которому его поставщики должны хранить компоненты для удовлетворения своих нужд в течение периода от двух до шести месяцев.
Между тем, несмотря на стратегию, Toyota тоже не осталась невредимой. Компания столкнулась с производственными трудностями в Таиланде, где в прошлом месяце остановила производство на трех своих заводах из-за проблем с цепочкой поставок.
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