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Может ли выписка со счета быть надлежащим доказательством задолженности по кредиту

Может ли выписка со счета быть надлежащим доказательством задолженности по кредиту

Банковские выписки со счетов заемщика являются надлежащими и допустимыми доказательствами по делу, подтверждающими движение средств по конкретному банковскому счету, содержащие записи об операциях, совершенных в течение операционного дня, и является подтверждением выполненных за день операций. То есть выписки по карточным счетам могут быть надлежащими доказательствами по задолженности по кредитному договору.

Об этом пишет sud.ua.

Об этом заявил Верховный Суд в составе коллегии судей третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 554/4300/16-ц.

Пример. Банк обратился в суд с иском к ответчику, в котором просил взыскать с ответчика в его пользу задолженность по кредитному договору в размере 776 438, 99 грн.

Иск мотивирован тем, что между банком и ответчиком был заключен кредитный договор, по условиям которого последний получил кредит в размере 28 208,11 швейцарских франков сроком до 30 августа 2037 года с уплатой процентов за пользование кредитными средствами в порядке и размерах, установленных в кредитном договоре.

Заемщик должным образом не выполнил взятые на себя обязательства по кредитному договору, в связи с чем, по состоянию на 18 мая 2016 образовалась задолженность в размере 776 438,99 грн.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда, иск удовлетворен.

Заключение Верховного Суда. Рассматривая дело, Верховный Суд отметил, что надлежащими доказательствами, подтверждающими наличие задолженности по заключенному кредитному договору и ее размер являются первичные документы, оформленные в соответствии со статьей 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

Согласно указанной норме закона, основанием для бухгалтерского учета хозяйственных операций являются первичные документы. Для контроля и упорядочения обработки данных на основании первичных документов могут составляться сводные учетные документы. Первичные и сводные учетные документы могут быть составлены в бумажной или в электронной форме.

ВС подчеркнул, что выписки с лицевых счетов клиентов являются подтверждением выполненных за день операций и предназначаются для выдачи или отсылки клиенту.

Анализ дает основания для вывода, что банковские выписки со счетов заемщика являются надлежащими и допустимыми доказательствами по делу, подтверждающими движение средств по конкретному банковскому счету, содержащие записи об операциях, совершенных в течение операционного дня, и являются подтверждением выполненных за день операций. То есть выписки по карточным счетам могут быть надлежащими доказательствами по задолженности по кредитному договору.

Таким образом, представленные банком выписки по карточным счетам заемщика, которым суды дали оценку в совокупности с другими собранными по делу доказательствами, подтверждающими обстоятельства выдачи кредита и его размера, а также задолженность по кредиту, размер которой отражен в детальном расчете и не опровергнут любым контррасчетом ответчика.

На основании надлежащей оценки собранных по делу доказательств суд установил, что истец свои обязательства по кредитному договору выполнил, предоставил ответчику кредит в оговоренной сумме, что подтверждается выпиской из лицевого счета ответчика, поэтому пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований к заемщику о взыскании задолженности по телу кредита и процентов.

По материалам Finance.UA
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