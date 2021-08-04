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Android-вирус, ворующий банковские пароли, атаковал смартфоны

Android-вирус, ворующий банковские пароли, атаковал смартфоны

Специалисты по информационной безопасности Нидерландов обнаружили троянскую программу Vultur, способную красть данные практически в реальном времени у пользователей ОС Android. Новый вирус делает «скриншоты» с экранов устройств, считывает информацию о нажатии и передает полученные данные своим создателям.

Таким способом мошенники могут получить логины и пароли от банковских приложений, комбинацию символов для доступа к криптокошелькам. Ценность украденной информации проверяется путем сканирования установленных приложений на смартфоне этим же трояном.

Специалисты ThreatFabric заявили, что Vultur распространяется через приложения в Google Play. Это существенно увеличивает риски заражения вирусом, поскольку база людей, использующих эту платформу, очень широка, а доверие к ней очень высокое.

«Метод кражи паролей к криптокошелькам через запись экрана является эффективным. Злоумышленники очень быстро получают доступ к похищенным данным. В результате пользователь даже не успевает понять, что стал жертвой трояна», — рассказал руководитель направления аналитики угроз ESET Александр Пирожков.

По материалам ITsider.
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