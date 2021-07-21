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Бизнес сохраняет оптимизм относительно деловой активности - Нацбанк

Бизнес сохраняет оптимизм относительно деловой активности - Нацбанк

Бизнес в июле сохранил положительные оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности на фоне продолжения карантинных ограничений, в июле индекс составил 50,8 пункта против 51,6 пункта в июне.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) НБУ.

«Оживление инвестиционной деятельности, рост потребительского спроса, благоприятная внешняя конъюнктура, смягчение карантинных ограничений и ускорение темпов вакцинации положительно влияли на ожидания предприятий всех секторов экономики», — поясняют в регуляторе.

Предприятия строительства второй месяц подряд наиболее оптимистично оценивали свои результаты на фоне сезонного оживления деятельности, секторальный индекс составлял 55.6 против 58.1 в июне. Респонденты сохраняют высокие оценки относительно объема строительства и новых заказов, а также значительно улучшили ожидания по увеличению численности работников.

Предприятия промышленности третий месяц подряд оптимистично настроены относительно экономических перспектив, их индекс составил 51.9 против 52.5 в июне. Респонденты прогнозируют рост объемов изготовленной продукции и заказов, в частности экспортных. В то же время ухудшились оценки по запасам сырья и материалов.

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Предприятия сферы услуг ослабили оптимистические настроения: секторальный индекс в июле снизился до 50.1 с 52.3 в июне. Респонденты более сдержанно оценивают рост объемов предоставляемых услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения. В то же время впервые после сентября 2020 года ожидается увеличение численности работников.

Ожидания предприятий торговли хоть и улучшились, однако еще не достигли нейтрального уровня: секторальный индекс в июле вырос до 49.7 с 48.2. Респонденты оптимистично настроены относительно объема товарооборота и объема закупки товаров для продажи.

На фоне высоких ожиданий по росту цен на сырье и материалы, предприятия всех секторов экономики прогнозируют подорожание собственной продукции/услуг.

Увеличения численности работников ожидают предприятия строительства и сферы услуг, а вот респонденты промышленности и торговли пока сохраняют пессимизм в этом вопросе.

По материалам Економічна Правда
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