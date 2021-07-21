Бизнес сохраняет оптимизм относительно деловой активности - Нацбанк

Бизнес в июле сохранил положительные оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности на фоне продолжения карантинных ограничений, в июле индекс составил 50,8 пункта против 51,6 пункта в июне.
Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) НБУ.
«Оживление инвестиционной деятельности, рост потребительского спроса, благоприятная внешняя конъюнктура, смягчение карантинных ограничений и ускорение темпов вакцинации положительно влияли на ожидания предприятий всех секторов экономики», — поясняют в регуляторе.
Предприятия строительства второй месяц подряд наиболее оптимистично оценивали свои результаты на фоне сезонного оживления деятельности, секторальный индекс составлял 55.6 против 58.1 в июне. Респонденты сохраняют высокие оценки относительно объема строительства и новых заказов, а также значительно улучшили ожидания по увеличению численности работников.
Предприятия промышленности третий месяц подряд оптимистично настроены относительно экономических перспектив, их индекс составил 51.9 против 52.5 в июне. Респонденты прогнозируют рост объемов изготовленной продукции и заказов, в частности экспортных. В то же время ухудшились оценки по запасам сырья и материалов.
Читайте также: В Минэкономики рассказали, какому бизнесу чаще выдают доступные кредиты
Предприятия сферы услуг ослабили оптимистические настроения: секторальный индекс в июле снизился до 50.1 с 52.3 в июне. Респонденты более сдержанно оценивают рост объемов предоставляемых услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения. В то же время впервые после сентября 2020 года ожидается увеличение численности работников.
Ожидания предприятий торговли хоть и улучшились, однако еще не достигли нейтрального уровня: секторальный индекс в июле вырос до 49.7 с 48.2. Респонденты оптимистично настроены относительно объема товарооборота и объема закупки товаров для продажи.
На фоне высоких ожиданий по росту цен на сырье и материалы, предприятия всех секторов экономики прогнозируют подорожание собственной продукции/услуг.
Увеличения численности работников ожидают предприятия строительства и сферы услуг, а вот респонденты промышленности и торговли пока сохраняют пессимизм в этом вопросе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривен15 ч. назад - 4724 33
Нарушители ПДД отказываются платить штрафы – бюджет может недополучить 2,6 млрд грнВчера, 20:22 - 29743 12
Зеленский поручил поднять зарплаты медиков до максимально возможного уровня10 ч. назад - 820 7
Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины для Евросоюза – FТ11 ч. назад - 724 5
Минцифры: COVID-сертификаты в «Дії» пока не позволяют выезжать за границуВчера, 19:35 - 1062 4
Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривен15 ч. назад - 4724 33
В ГНС рассказали о новшествах в сфере применения РРО13 ч. назад - 2213
Е-паспорт и новые правила пересечения границы: что ждет украинцев в августе10 ч. назад - 1285 2
Цену на газ можно снизить: в «Нафтогазе» озвучили цифры12 ч. назад - 1013 1
С помощью адронного коллайдера выявили новую форму материи21 ч. назад - 940
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»12 ч. назад - 248
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 854 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1535 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1507 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 806