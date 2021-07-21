Польша инвестирует в строительство украинских дорог — Шмыгаль

Правительства Польши и Украины заключили соглашение на 100 миллионов евро, которое предусматривает инвестиции в строительство дорог на шести пограничных пунктах пропуска.
Об этом во время заседания правительства 28 июля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Между Украиной и Польшей заключено соглашение на сумму 100 миллионов евро. В частности, оно предусматривает инвестиции в строительство дорог на подходах к 6 пунктам пропуска на украинско-польской границе», — рассказал премьер.
По его словам, также соглашение предусматривает обустройство ряда пунктов пропуска, среди которых, в частности, Шегини, Краковец и Рава-Русская.
«Сейчас для выполнения работ уже заключено несколько контрактов на сумму более 82 миллионов евро. Дороги построены. В эту субботу, в частности, состоится пуск новых участков дорог от пунктов пропуска с Республикой Польша», — добавил Шмыгаль.
Читайте также: Мининфраструктуры назвало ориентировочную стоимость проезда по платным дорогам
Для возможности принятия контрактов на остаточную часть средств премьер-министр предложил продлить сроки соглашения до конца 2022 года.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За полгода киевляне установили 23 тысячи умных счетчиковВчера, 09:35 - 1369 33
Сдал банковскую карту в аренду и стал должником: новый интернет-разводВчера, 17:21 - 1443 9
Зеленский объяснил, что будет с тарифами на газ и электричество для украинцевВчера, 14:00 - 3254 9
В Киеве ужесточили правила для маршрутокВчера, 11:44 - 869 8
В Украину под видом бижутерии пытались ввезти изумруд за $10 тысячВчера, 19:42 - 300 4
Зеленский объяснил, что будет с тарифами на газ и электричество для украинцевВчера, 14:00 - 3254 9
Кабмин принял окончательное решение о тарифах на электричество (обновлено)Вчера, 14:33 - 2665 1
Какие финансовые операции подлежат финмониторингуВчера, 09:00 - 1761
Сдал банковскую карту в аренду и стал должником: новый интернет-разводВчера, 17:21 - 1443 9
За полгода киевляне установили 23 тысячи умных счетчиковВчера, 09:35 - 1369 33
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1208 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1209 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 683
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 2147 1
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 1382 3