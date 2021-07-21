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Польша инвестирует в строительство украинских дорог — Шмыгаль

Польша инвестирует в строительство украинских дорог — Шмыгаль

Правительства Польши и Украины заключили соглашение на 100 миллионов евро, которое предусматривает инвестиции в строительство дорог на шести пограничных пунктах пропуска.

Об этом во время заседания правительства 28 июля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Между Украиной и Польшей заключено соглашение на сумму 100 миллионов евро. В частности, оно предусматривает инвестиции в строительство дорог на подходах к 6 пунктам пропуска на украинско-польской границе», — рассказал премьер.

По его словам, также соглашение предусматривает обустройство ряда пунктов пропуска, среди которых, в частности, Шегини, Краковец и Рава-Русская.

«Сейчас для выполнения работ уже заключено несколько контрактов на сумму более 82 миллионов евро. Дороги построены. В эту субботу, в частности, состоится пуск новых участков дорог от пунктов пропуска с Республикой Польша», — добавил Шмыгаль.

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Для возможности принятия контрактов на остаточную часть средств премьер-министр предложил продлить сроки соглашения до конца 2022 года.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.

По материалам suspilne.media
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