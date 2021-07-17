ФГВФЛ говорит, что за полгода банки-банкроты погасили долги на 1,1 млрд грн

По данным ФГВФЛ, в июне 2021 года неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении фонда, направили на погашение требований своих кредиторов 503,7 млн грн.

Из этой суммы, в частности, на погашение требований 3-й очереди, возникших в т.ч. на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в пределах 200 тыс. грн, направлено 304,95 млн грн, на погашение требований 4-й очереди (вкладчиков-физлиц более гарантированную сумму) – 1,3 млн грн, на погашение требований 7-й очереди – юрлиц, не являющихся связанными с банком лицами, – 138,4 млн грн.

Из общей суммы на внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов, а именно – НБУ, в июне 2021 года направлено 110,5 млн грн. Внеочередное удовлетворение кредиторских требований НБУ (в т.ч. за счет реализации имущества поручителей) осуществили банк “Финансы и кредит” (59,1 млн грн), банк “Финансовая инициатива” (37,3 млн грн), “Мисто Банк” (14,1 млн грн).

В целом в январе-июне 2021 года сумма погашения требований кредиторов составила 1,1 млрд грн, из которых 411,1 млн грн – внеочередные выплаты НБУ как обеспеченному кредитору (включительно) за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

В целом на 1 июля 2021 года удовлетворено требований кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 53 373,2 млн грн, из которых 16078,6 млн грн погашено обеспеченным кредиторам, в т. ч. 14 848,7 млн грн – НБУ (включительно за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

ФГВФЛ отмечает, что “учитывая низкое качество активов, реальная стоимость которых в разы ниже номинальной, многочисленные требования кредиторов остаются неудовлетворенными из-за недостаточности имущества таких банков”, в связи с этим Фонд предпринимает ряд мер с целью реализации положений части пятой статьи 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» и привлечения к гражданско-правовой ответственности связанных лиц (собственников, руководство банков), действиями/решениями которых нанесены убытки неплатежеспособным банкам. Все средства, которые будут взысканы в результате этой деятельности, будут направляться на удовлетворение требований кредиторов банков” (цитата).

На 1 июля 2021 года Фондом, в соответствии с ч. 5 ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», подано 67 исковых заявлений в отношении 43 банков. Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков – 793 человека. Общая сумма исковых требований составляет 97 645,1 млн грн.

Кроме того, Фондом предъявлено 25 гражданских исков по уголовным производствам в отношении 18 банков, рассмотрение которых продолжается. Общее количество гражданских ответчиков – 57 человек. Общая сумма предъявленных требований составляет 15 778,7 млн грн.

Вместе с этим, по результатам рассмотрения судами уголовных производств, на основании принятых судебных решений, по состоянию на 1 июля 2021 года Фонд гарантирования инициировал 5 судебных производств о возмещении ущерба, причиненного уголовными правонарушениями, в отношении 5 банков. Общее количество ответчиков – 5 человек. Общий размер заявленных исковых требований составляет 2 657,79 млн грн.