Государству вернули помещения обанкротившегося предприятия

Прокуратура Киева вернула в государственную собственность 13 помещений предприятия «Производственное объединение «Киевский радиозавод» общей площадью почти 38 тыс. кв. м.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По информации ведомства, в 2016 году в рамках дела о банкротстве госпредприятия «ПО “Киевский радиозавод» ликвидатор в пользу коммерческих структур отчуждал 13 помещений госпредприятия, в том числе объекты социального назначения – сооружения спорткомплекса «Восток» и Дом культуры «Днепр», а также другие помещения по ул. Бориспольской, Привокзальной и Лесной в Киеве.
Также установлено, что аукционы по продаже имущества были проведены с рядом нарушений. В частности, имущество выбыло из государственной собственности по заниженной стоимости, без соответствующего согласования органа управления и с нарушением процедуры продажи недвижимого имущества, предусмотренной законодательством.
В связи с этим столичная прокуратура и Днепровская окружная прокуратура Киева заявила в суд 13 исков о признании недействительными результатов аукционов, договоров купли-продажи, об истребовании и возврате этих объектов госимущества. Суд удовлетворил эти иски и вернул имущество в собственность государства.
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