Как обезопасить себя, инвестируя в IPO – советы эксперта

Граждане Украины, в отличие от соседней РФ, могут участвовать в IPO без квалификации, что делает этот инструмент инвестиций довольно привлекательным.

Напомним, IPO – это первая публичная продажа акций или других ценных бумаг частной компании.

Огромным преимуществом, говорит директор киевской филии Freedom Finance Богдан Сидоренко, сейчас стало то, что на IPO в год выходит не 10-15 компаний, а сотни.

«Компании, которые выходят на IPO, в первый день показывают достаточно хороший результат. На протяжении недели, как правило, они еще растут. А вот, когда заканчивается период, который называется «тихий», там уже начинают новости формироваться и компания меняет свой ценовой диапазон и не всегда в сторону инвестора», – отметил он во время своего выступления на втором митапе InvestInsight, организованного компанией BankOnline при поддержке порталов Finance.ua и Минфин.

В этот момент инвесторам интересно – как же зафиксировать себе цену?

«На протяжении 93 дней невозможно выйти из бумаги. Когда вы заходите в IPO, вы получаете преференцию – лучшую цену заранее.

Начну с того, что я рекомендую: форвардный контракт. Это обязательство между двумя сторонами по заранее договоренной цене купить и продать актив. То есть, если инвестор покупает форвард, он обязуется его продать на 93-й день, а мы обязуемся у него выкупить этот актив с определенным дисконтом. Это обезопасит на 100% сделку», – объяснил Богдан Сидоренко.

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Второй способ – шорт-позиция. Однако, подчеркивает эксперт, такой инструмент является сверхрисковым.

«Для многих инвесторов, которые ранее не работали на фондовом рынке, шорт является чем-то таким сложным. Я возьму самый простой пример: если вы получили долговое обязательство от стороны вернуть актив, не деньги, за которые вы актив этот продали, то в случае падения цены по активу, вы выкупаете его дешевле, возвращаете актив и разницу кладете в карман.

Пример: если вы взяли у своего знакомого автомобиль за $10 тыс., продали его в рынок. Через три месяца вы обязались его вернуть в такой же комплектации и покупаете машину за $8 тыс. Разница ваша. Это называется шорт-позиция», – рассказал Сидоренко.



Богдан Сидоренко, директор киевского филиала Freedom Finance на InvestInsight #2

Третий способ себя обезопасить – пут-опцион.

«Это тема для более обученных инвесторов, которые ранее работали на фондовом рынке. Это возможность прогарантировать себе 100% результативность сделки, но при этом не упустить факт роста.

Инвесторы, которые работают с хеджирующим инструментом пут, всегда получают результат выше. Но доступ к нему идет, когда вы инвестируете уже лотами, то есть от 100 бумаг. Меньше – нет смысла работать с этим активом», – резюмировал Богдан Сидоренко.

Купить запись митапа «InvestInsight #2: инвестиции в IPO, SPAC и другие высокорисковые инвестиции» можно по этой ссылке.