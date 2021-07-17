Как обезопасить себя, инвестируя в IPO – советы эксперта

Граждане Украины, в отличие от соседней РФ, могут участвовать в IPO без квалификации, что делает этот инструмент инвестиций довольно привлекательным.
Напомним, IPO – это первая публичная продажа акций или других ценных бумаг частной компании.
Огромным преимуществом, говорит директор киевской филии Freedom Finance Богдан Сидоренко, сейчас стало то, что на IPO в год выходит не 10-15 компаний, а сотни.
«Компании, которые выходят на IPO, в первый день показывают достаточно хороший результат. На протяжении недели, как правило, они еще растут. А вот, когда заканчивается период, который называется «тихий», там уже начинают новости формироваться и компания меняет свой ценовой диапазон и не всегда в сторону инвестора», – отметил он во время своего выступления на втором митапе InvestInsight, организованного компанией BankOnline при поддержке порталов Finance.ua и Минфин.
В этот момент инвесторам интересно – как же зафиксировать себе цену?
«На протяжении 93 дней невозможно выйти из бумаги. Когда вы заходите в IPO, вы получаете преференцию – лучшую цену заранее.
Начну с того, что я рекомендую: форвардный контракт. Это обязательство между двумя сторонами по заранее договоренной цене купить и продать актив. То есть, если инвестор покупает форвард, он обязуется его продать на 93-й день, а мы обязуемся у него выкупить этот актив с определенным дисконтом. Это обезопасит на 100% сделку», – объяснил Богдан Сидоренко.
Читайте также: Правила поведения для начинающего инвестора — рекомендации эксперта
Второй способ – шорт-позиция. Однако, подчеркивает эксперт, такой инструмент является сверхрисковым.
«Для многих инвесторов, которые ранее не работали на фондовом рынке, шорт является чем-то таким сложным. Я возьму самый простой пример: если вы получили долговое обязательство от стороны вернуть актив, не деньги, за которые вы актив этот продали, то в случае падения цены по активу, вы выкупаете его дешевле, возвращаете актив и разницу кладете в карман.
Пример: если вы взяли у своего знакомого автомобиль за $10 тыс., продали его в рынок. Через три месяца вы обязались его вернуть в такой же комплектации и покупаете машину за $8 тыс. Разница ваша. Это называется шорт-позиция», – рассказал Сидоренко.
Богдан Сидоренко, директор киевского филиала Freedom Finance на InvestInsight #2
Третий способ себя обезопасить – пут-опцион.
«Это тема для более обученных инвесторов, которые ранее работали на фондовом рынке. Это возможность прогарантировать себе 100% результативность сделки, но при этом не упустить факт роста.
Инвесторы, которые работают с хеджирующим инструментом пут, всегда получают результат выше. Но доступ к нему идет, когда вы инвестируете уже лотами, то есть от 100 бумаг. Меньше – нет смысла работать с этим активом», – резюмировал Богдан Сидоренко.
Купить запись митапа «InvestInsight #2: инвестиции в IPO, SPAC и другие высокорисковые инвестиции» можно по этой ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как проверить, не внесены ли вы в реестр должниковВчера, 15:17 - 80471 7
Высокооплачиваемые вакансии июляВчера, 07:45 - 1421 7
Очередь наследников: кто получит наследство, если нет завещанияПозавчера, 20:39 - 36590 6
Укртрансгаз за полгода сократил потери газа на 2 миллиарда кубов4 ч. назад - 288 4
71% украинских работодателей готовы перейти на 4-дневную рабочую неделюВчера, 12:00 - 4720 3
Как проверить, не внесены ли вы в реестр должниковВчера, 15:17 - 80471 7
Когда лицо могут отстранить от права на наследствоВчера, 19:17 - 5693
Самые популярные кроссоверы в Украине стоят от $15 тысячВчера, 17:03 - 5542
71% украинских работодателей готовы перейти на 4-дневную рабочую неделюВчера, 12:00 - 4720 3
Украинцы в августе получат повышенные пенсии3 ч. назад - 2215
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 840 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 890 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 541
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1699
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 1108 3