Правила поведения для начинающего инвестора — рекомендации эксперта

Инвесторы, вкладывая деньги в те или иные активы, всегда рискуют. Начинающие же инвесторы рискуют вдвойне. Как избежать ошибок и не прогореть?

Достаточно простые правила поведения для начинающего инвестора очертил во время второго митапа InvestInsight, организованного компанией BankOnline при поддержке порталов Finance.ua и Минфин, основатель УкрИнвестКлуба Дмитрий Карпиловский.

«Вам всегда предлагают какие-то возможности. Кто-то скажет, что IPO – классная тема. Кто-то скажет, что классно давать фондирование для микрофинансовых организаций. Кто-то скажет – классная тема коливинги. Самая большая ошибка, которую вы можете сделать – поверить в то, что вам скажут. Лучшее, что вы можете сделать для себя – привыкнуть к мысли, что не способны принимать правильные решения. У вас для этого нет опыта. Вы просто не понимаете, что такое хорошо, а что такое плохо», – отметил он.

Впрочем, говорит Карпиловский, один из вариантов снизить издержки – потратить как минимум полгода на изучение чужого опыта.

«К какому формату я пришел для себя? Я никогда не полагаюсь на собственное решение. Если в сделке нет кого-то, кто этим форматом инвестиций занимается много лет, кто готов меня консультировать, кто готов взять на себя ответственность за мой финансовый результат, я в такую сделку идти не хочу. Это опыт, купленный фантастическим количеством убытков на свои личные деньги. Я был уверен, что я умнее рынка, а рынок на длинной дистанции всегда побеждает”, – говорит он.

Поэтому, со слов эксперта, когда вы идентифицировали какую-то возможность, шанс заработать больше, чем дает рынок, и хотите сделать ставку, вы должны помнить одну простую вещь – рынок может оставаться нерациональным намного дольше, чем вы остаетесь платежеспособным.

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“Когда вы находитесь на пике своей уверенности в сделке – это скорее всего и есть самая высокорисковая сделка. Просто вы этого в моменте не осознаете», – объясняет эксперт.

Дмитрий Карпиловский также советует взять на вооружение еще одно простое правило:

«Если человек, который меня проводит в сделку, – посредник, брокер, советник, – ничем в этой сделке не рискует, я делю все его рекомендации на пять. Ему от того, что он скажет мне какие-то неправильные слова, ничего не будет. Я предпочитаю заходить в сделки, когда захожу с кем-то, кто берет на себя ответственность за финансовый результат. В виде частичного участия в моем убытке, например, или в виде распределения прибыли, каких-то гарантий, которые он может дать», – рассказывает Карпиловский.

Кроме того, важно углубиться в тему, нельзя инвестировать в то, чего вы не понимаете. Необходимо взращивать себя как инвестора, что сильно снизит риски на большую ошибку.

«Не инвестируйте в вещи, на изучение которых вы не потратили хотя бы три месяца. Не важно, насколько вы считаете их хорошими или плохими, просто выждите, позанимайтесь вопросом, углубитесь. Даже в такой тематике, как ОВГЗ, можно выстрелить себе в ногу. На депозитах людях умудряются терять, а на недвижке и подавно. Подход, который порождает 90% ошибок – это ваша безответственность в подходе к собственным инвестициям», – говорит эксперт.

С его слов, главная история в управлении рисками – защитить свою инвестицию от себя: от вашей халатности, безответственности, поверхностности, нежелания тратить время и погружаться в тематику.

Лучшим же механизмом защиты, по словам эксперта, станет диверсификация.

«Не кладите никуда больше, чем вы можете позволить себе потерять. Чем менее опытный вы инвестор, тем шире вам нужна диверсификация. Чем более рисковую инвестицию вы совершаете, тем больше должна быть диверсифицирована эта часть вашего портфеля», – резюмировал Карпиловский.

Купить запись митапа “InvestInsight #2: инвестиции в IPO, SPAC и другие высокорисковые инвестиции” можно по этой ссылке.