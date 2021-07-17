Эксперт рассказал, стоит ли инвестировать в землю

Один из вопросов, который беспокоит инвесторов после запуска рынка сельскохозяйственной земли – стоит ли вкладываться в землю?

Во время второго митапа InvestInsight, организованного компанией BankOnline при поддержке порталов Finance.ua и Минфин, основатель УкрИнвестКлуба Дмитрий Карпиловский дал исчерпывающий ответ.

По его словам, арендная плата за условный гектар земли подтянулась до уровня, сравнимого по доходности с ОВГЗ.

«То, какой спрос имеет земля сейчас из-за хорошего урожая, хайпа, делает рынок перегретым. Но консенсус специалистов в том, что если в 2024-м рынок по-настоящему откроется, то цены сильно вырастут. Если у вас есть возможность купить хорошую землю по адекватной цене, я бы лично покупал», – отметил Карпиловский.



Дмитрий Карпиловский, основатель УкрИнвестКлуба

Однако, обращает внимание эксперт, не так-то и просто сейчас купить хорошую землю.

«В Украине сейчас есть минимум два больших серьезных посредника, которые помогают решить этот вопрос. Один посредник принадлежит к группе агрохолдинга МХП – это Land Club. Через них можно найти и купить интересную землю. Второй посредник – это «Володар» – ребята из Latifundist Media. Третьим может быть Concorde Capital с платформой «Купи пай». Но сказать, что сегодня вы сможете получить какое-то несправедливое спецпредложение – я не уверен», – подчеркивает он.

При этом Карпиловский добавил: «Но если вам окей актив, который приносит 10% годовых, плюс имеет шанс через три года вырасти в цене в два раза, то земля – это хороший актив».

Справка Finance.ua:

c 1 июля в Украине заработал рынок сельскохозяйственной земли. Однако, пока еще действует ряд ограничений;

к примеру, иностранцы, особенно те, которые имеют паспорт государства-агрессора, а также украинцы, которые попали в санкционные списки СНБО или под международные санкции за террористическую деятельность, не смогут покупать землю;

еще одна норма – в собственности одного лица не может быть более 100 гектаров земли. Она действует до 1 января 2024 года. Тогда верхняя граница поднимется до 10 тысяч гектаров.

Подробнее читайте в нашей статье Старт рынка сельскохозяйственных земель. На что советуем обратить внимание