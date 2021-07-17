Немцы построили электрический багги Audi RS Q e-tron с мощностью 500 кВт

Компания Audi сообщила о начале тестирования нового спортивного электрического багги Audi RS Q e-tron, который собираются вывести на боевые этапы ралли-рейда «Дакар» уже в начале 2022 года. Так как дневная протяженность этапа легендарного ралли может превышать 800 км, создателям модели пришлось пойти на определенные ухищрения.

Модель Audi RS Q e-tron может с полным правом считаться электромобилем, так как приводится в движение только электрическими двигателями. Но так как обеспечить вышеозвученный запас хода от батареи емкостью всего 50 кВтч невозможно, инженеры установили «увеличитель хода» (range-extender) в виде бензинового двигателя, который используется исключительно для подзарядки батарей. В итоге отдельные эксперты будут настаивать на том, что это все-таки гибрид, а не электромобиль.

Разработчики облегчили себе задачу, использовав двигатели от существующих спорткаров бренда. Так, в роли безинового генератора для подзарядки батарей выступает бензиновый 2-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель TFSI от болида серии DTM. Обороты двигателя в рабочем режиме находятся в оптимальном диапазоне 4500-6000 оборотов, чтобы уменьшить вредные выбросы, а бак на 295 литров бензина размещен под капотом.



Электрическая часть построена сразу на трех электродвигателях MGU (motor-generator unit) от болида Audi e-tron FE07 гоночной серии Formula E. Первые два установлены на передней и задней оси соответственно, а третий используется в качестве «конвертера» между бензиновым двигателем-генератором и батарейным блоком. Суммарная мощность электрического привода составляет 500 кВт (680 л.с.), а емкость батареи весом 370 кг — порядка 50 кВт/ч. Помимо энергии от генератора заряд батареи можно пополнять за счет рекуперации во время торможения или спуска.