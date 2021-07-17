Сколько денег выделят на медицину в Украине до 2024 года

Согласно Бюджетной декларации на 2022–2024 годы, правительство планирует направить на финансирование расходов на медицину свыше 500 миллиардов гривен.

15 июля текущего года правительство одобрило Бюджетную декларацию до 2024 года, которая является документом среднесрочного бюджетного планирования. Согласно документу правительство планирует направить 549 миллиардов гривен на финансирование медицинской сферы.

На что будут направлены средства? Эксперты и аналитики Growford Institute предполагают, что средства будут направлены на:

первичную медицинскую помощь населению, заключившему декларацию с врачом;

амбулаторную и стационарную вторичную (специализированная) и третичную (высокоспециализированная) медпомощь с учетом приоритетных услуг и состояний;

экстренную медицинскую помощь, которая способна обеспечить своевременное, качественное и эффективное реагирование на случаи неотложных состояний;

паллиативную медицинскую помощь и медицинскую реабилитацию;

реимбурсацию стоимости лекарственных средств пациентам, которые получат лекарства за счет государственного бюджета или с незначительной доплатой;