Сколько денег выделят на медицину в Украине до 2024 года

Согласно Бюджетной декларации на 2022–2024 годы, правительство планирует направить на финансирование расходов на медицину свыше 500 миллиардов гривен.
15 июля текущего года правительство одобрило Бюджетную декларацию до 2024 года, которая является документом среднесрочного бюджетного планирования. Согласно документу правительство планирует направить 549 миллиардов гривен на финансирование медицинской сферы.
На что будут направлены средства? Эксперты и аналитики Growford Institute предполагают, что средства будут направлены на:
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