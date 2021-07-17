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«НБУ с Минфином США вновь будут расследовать финансовые преступления», — Шевченко

«НБУ с Минфином США вновь будут расследовать финансовые преступления», — Шевченко

Глава Нацбанка подчеркнул, что повышение качества мероприятий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также возврат активов обанкротившихся банков являются одними из главных направлений работы НБУ.

Национальный банк Украины усилит сотрудничество с Министерством финансов США, в частности, с Организацией по борьбе с финансовыми преступлениями. Об этом шла речь на онлайн-встрече главы Нацбанка Кирилла Шевченко с представителями Минфина США — и.о. заместителя министра по международным делам Энди Боколом и старшим советником министра финансов США Дэвидом Липтоном, передает Facebook-страница госучреждения.

Шевченко подчеркнул, что повышение качества мероприятий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также возврат активов обанкротившихся банков являются одними из главных направлений работы НБУ.

«Соблюдение финансовым сектором Украины требований международных стандартов и украинского законодательства в сфере AML/CFT, санкционного законодательства является одним из приоритетов в работе Национального банка», — отметил он.

Шевченко добавил, что НБУ инициировал создание рабочей группы по возвращению активов бывших владельцев обанкротившихся банков и связанных с ними лиц.

«В конце февраля Кабмин создал эту рабочую группу, которая среди прочего сегодня координирует деятельность по возврату активов ПриватБанка», — пояснил он.

Справка Finance.ua:

  • На днях СМИ сообщили, что главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко могут отправить в отставку. Об этом, в частности, писал Financial Times, ссылаясь на два источника в окружении президента Владимира Зеленского.
По материалам Дело
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