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Suzuki разрабатывает новое поколение кроссовера Suzuki SX4

Suzuki разрабатывает новое поколение кроссовера Suzuki SX4

Компания Suzuki разрабатывает новое поколение кроссовера Suzuki SX4. Это будет уже четвертое поколение популярного японского паркетника.

Судя по слухам, новый Suzuki SX4 получит заметные изменения в дизайне кузова и в салоне. Он также будет иметь современные технологии коммуникации, системы активной безопасности и помощи водителю. Кроме того, японцы сделают ставку на электрификацию.

В 2020 году этот кроссовер получил технологию Light Hybrid (MHEV), благодаря которой снизились выбросы вредных веществ и стало меньше расходоваться топлива. У нового поколения эта технология останется.

В линейке двигателей будут только бензиновые силовые агрегаты. Дизелей у этой модели нет уже несколько лет. В частности, будет 1,4-литровый двигатель Boosterjet и новый 1,5-литровый мотор с 48-вольтовой облегченной гибридной системой.

Покупателям по-прежнему будут предлагать версию 4×4 AllGrip, но акцент сделают на передний привод (ради максимального снижения выбросов вредных веществ).

По материалам autonews.ua
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