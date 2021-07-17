Компания Suzuki разрабатывает новое поколение кроссовера Suzuki SX4. Это будет уже четвертое поколение популярного японского паркетника.
Судя по слухам, новый Suzuki SX4 получит заметные изменения в дизайне кузова и в салоне. Он также будет иметь современные технологии коммуникации, системы активной безопасности и помощи водителю. Кроме того, японцы сделают ставку на электрификацию.
В 2020 году этот кроссовер получил технологию Light Hybrid (MHEV), благодаря которой снизились выбросы вредных веществ и стало меньше расходоваться топлива. У нового поколения эта технология останется.
В линейке двигателей будут только бензиновые силовые агрегаты. Дизелей у этой модели нет уже несколько лет. В частности, будет 1,4-литровый двигатель Boosterjet и новый 1,5-литровый мотор с 48-вольтовой облегченной гибридной системой.
Покупателям по-прежнему будут предлагать версию 4×4 AllGrip, но акцент сделают на передний привод (ради максимального снижения выбросов вредных веществ).
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