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Капитализация земли будет расти на 7-10% в год, — Минагрополитики

Капитализация земли будет расти на 7-10% в год, — Минагрополитики

Капитализация земли сельхозназначения будет расти как минимум на 7−10% в год и через 10 лет составит сотни миллиардов долларов.

Такое мнение высказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

«Это (инвестиции в земельные участки) — совсем другой инструмент как залога, как капитала, так и привлечения инвестиций. Но в этом вопросе будем двигаться поэтапно, не спеша. Наша основная задача — убедить украинский народ, что быть собственником земли — это нормально. Поэтому сегодня министр обращается ко всем собственникам и говорит: не спешите продавать участки», — отметил Лещенко.

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Как сообщил министр, Украина реализует консервативный вариант земельной реформы, не позволяющий покупать землю юридическим лицам и иностранным компаниям, поскольку миллионы гектаров с/х земли в стране находятся на схеме «договорных конструкций», не имеющих юридической силы.

Министр пояснил, что Украина не может позволить себе реализацию либерального варианта земельной реформы с допуском иностранцев и юрлиц на рынок земли, так как в стране до сих пор не работает в полной мере судебная система и существует много проблем с инфраструктурой.

По словам Лещенко, развитие рынка земли создаст в Украине рынок капитала, при этом у граждан страны есть достаточно внутреннего капитала, чтобы купить землю и работать на ней.

По материалам AgroPortal.ua
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