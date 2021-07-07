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Украинские аграрии получат госгарантии на приобретение земли

Украинские аграрии получат госгарантии на приобретение земли

Кабинет Министров Украины одобрил проект постановления «О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе».

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, постановление предусматривает возможность предоставления государственных гарантий по кредитной поддержке на приобретение земли сельскохозяйственного назначения.

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В Минфине отмечают, что это позволит оказать поддержку малым фермерским хозяйствам в рамках реализации земельной реформы.

Кроме того, реализация документа позволяет определить механизмы предоставления государственных гарантий на портфельной основе, а также установить требования к отбору банков, имеющих право получать такие гарантии.

Кабмин утвердил требования к заемщикам и обязательствам, по которым банки-кредиторы могут получить обеспечение в виде государственных гарантий.

В свою очередь государственный Укрэксимбанк определяется агентом гаранта, к функции которого, в частности, относится проверка правильности полученных от банков-кредиторов документов и расчетов.

Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной Радой в конце марта 2020 года и положивший конец мораторию, действовавшему с 2001 года.

Закон предоставляет владельцам участков (паев) право на их продажу: до этого в Украине можно было лишь передавать сельхозземли в аренду путем заключения долгосрочных договоров.

По материалам Дело
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