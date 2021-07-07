Украинские аграрии получат госгарантии на приобретение земли

Кабинет Министров Украины одобрил проект постановления «О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе».

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, постановление предусматривает возможность предоставления государственных гарантий по кредитной поддержке на приобретение земли сельскохозяйственного назначения.

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В Минфине отмечают, что это позволит оказать поддержку малым фермерским хозяйствам в рамках реализации земельной реформы.

Кроме того, реализация документа позволяет определить механизмы предоставления государственных гарантий на портфельной основе, а также установить требования к отбору банков, имеющих право получать такие гарантии.

Кабмин утвердил требования к заемщикам и обязательствам, по которым банки-кредиторы могут получить обеспечение в виде государственных гарантий.

В свою очередь государственный Укрэксимбанк определяется агентом гаранта, к функции которого, в частности, относится проверка правильности полученных от банков-кредиторов документов и расчетов.

Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной Радой в конце марта 2020 года и положивший конец мораторию, действовавшему с 2001 года.

Закон предоставляет владельцам участков (паев) право на их продажу: до этого в Украине можно было лишь передавать сельхозземли в аренду путем заключения долгосрочных договоров.