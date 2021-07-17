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На устойчивые инвестиции приходится более трети мировых активов — $35,3 трлн

На устойчивые инвестиции приходится более трети мировых активов — $35,3 трлн

Объем инвестиций в устойчивое развитие составляет $35,3 трлн, или более трети всех активов на пяти крупнейших мировых рынках.

Об этом говорится в опубликованном отчете Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), передает Reuters.

Инвесторов все больше привлекают экологические, социальные и управленческие факторы (ESG), которые традиционно не отражаются в балансе компании, но могут повлиять на будущую прибыль.

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В рамках отраслевого обзора, который проводится раз в два года, были изучены активы в США, Европе, Австралии, Японии и Канаде с использованием данных на конец 2019 года во всех регионах, кроме Японии, где данные были до конца марта 2020 года.

В отчете говорится, что со времени последнего отчета общие активы на рынках выросли на 15%.

«Это рост подпитывается растущими ожиданиями потребителей, высокими финансовыми показателями и возрастающей важности социальных и экологических проблем – от биоразнообразия до расового равенства и изменения климата», – сказал Саймон О’Коннор, глава GSIA.

В докладе отмечают, что в Канаде и США наблюдался самый сильный рост за последние два года – 48% и 42% соответственно.

По материалам Mind
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