В Европе запускают «пилот» цифровой валюты

Европейский Центробанк (ЕЦБ) запускает пилотный проект «цифрового евро»: полностью электронной версии европейской валюты, которая будет отличаться как от «бумажного» прототипа, так и от криптовалют.
Как сообщает EuroNews, в тестовом режиме цифровой евро будет обращаться два года.
За это время предстоит решить целый ряд задач: главной из них в Банке называют обеспечение безопасности и конфиденциальности.
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По информации издания, цифровой евро будет точно таким же обязательством ЕЦБ, как и бумажный, однако обналичить цифровой кошелек не получится.
В Евросоюзе считают, что эти меры должны помочь эффективно бороться с отмыванием денег и уходом от налогов.
При этом в ЕЦБ заявляют, что новая валюта дополнит старую, однако ни в коем случае не заменит евро.
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