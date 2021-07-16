0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 155 0

В Европе запускают «пилот» цифровой валюты

В Европе запускают «пилот» цифровой валюты

Европейский Центробанк (ЕЦБ) запускает пилотный проект «цифрового евро»: полностью электронной версии европейской валюты, которая будет отличаться как от «бумажного» прототипа, так и от криптовалют.

Как сообщает EuroNews, в тестовом режиме цифровой евро будет обращаться два года.

За это время предстоит решить целый ряд задач: главной из них в Банке называют обеспечение безопасности и конфиденциальности.

Читайте также: В Украине запустят национальную цифровую валюту CBDC

По информации издания, цифровой евро будет точно таким же обязательством ЕЦБ, как и бумажный, однако обналичить цифровой кошелек не получится.

В Евросоюзе считают, что эти меры должны помочь эффективно бороться с отмыванием денег и уходом от налогов.

При этом в ЕЦБ заявляют, что новая валюта дополнит старую, однако ни в коем случае не заменит евро.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.