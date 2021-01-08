В Украине запустят национальную цифровую валюту CBDC

Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить в стране цифровую валюту центрального банка CBDC.
Ожидается, что она будет базироваться на блокчейне криптовалюты Stellar, которая занимает 14 место по величине рыночной капитализации.
Заместитель министра Минцифры Александр Борняков рассказал, что партнерство с Stellar Development Foundation позволит развить целую сеть CBDC и в целом развить экосистему криптовалют в Украине.
Проект преследует следующие цели:
Договоренность о сотрудничестве подписали еще 28 декабря прошлого года, однако публично объявили об этом недавно.
По словам представителя Минцифры, Украина приняла такое решение, основываясь на опыте других стран: Китая, Японии, Сингапура и Франции. По его словам, запустить в стране CBDC планируют еще с 2017 года.
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“Национальный банк Украины занимается разработкой и изучением выпуска национальной цифровой валюты с 2017 года. Это свидетельствует о том, что Украина движется в направлении одной из важнейших финансовых тенденций. В Министерстве мы стремимся обеспечить адаптивность нашей страны к технологическим изменениям и конкурентоспособность на финансовом рынке Восточной Европы”, – отметили в Минцифры.
Ожидается, что Stellar Development Foundation официально начнет свою деятельность в Украине в августе 2021 года.
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