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В Украине около тысячи человек владеют более чем 100 гектарами сельхозземель

В Украине около тысячи человек владеют более чем 100 гектарами сельхозземель

В Украине по состоянию на 1 июля 2021 года в системе Государственного земельного кадастра было зафиксировано более 1 тыс. физических лиц и более 100 юридических лиц – владельцев более чем 100 га земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко.

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«По состоянию на 1 июля в Украине было больше тысячи физических лиц, имеющих более чем 100 га земель сельхозназначения, и более 100 юридических лиц, имеющих более чем 100 га земель сельхозназначения. Мы продолжаем работу над мониторингом. В планах это будет более масштабная система с возможностью аналитической обработки данных. Но сегодняшний день на большинство вопросов, которые возникают, система мониторинга дает ответы. Система совершенствуется», – сказал Мирошниченко.

Он отметил, что тема мониторинга земельных отношений разрабатывалась начиная с 2013 года – задолго до принятия закона, и Госгеокадастр ввел мониторинг, не дожидаясь принятия всех подзаконных актов.

«Непосредственно на основании закона мы ввели мониторинг земель в составе мониторинга земельных отношений. Там любое лицо может увидеть количество отчужденных земель, площади, цены, ставки арендной платы и списки тех, кто имеет в собственности более чем 100 га сельскохозяйственных земель», – уточнил руководитель ведомства.

По его словам, в начале работы системы иногда возникали ситуации с некорректной подачей информации, но их удалось быстро устранить.

По материалам Укринформ
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