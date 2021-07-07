НБУ обновил рейтинг инвесторов: какие страны вложили в Украину больше всего

Накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Украины по состоянию на 31 марта 2021 года составили 51,785 млрд долларов. Из них инструменты участия в капитале – 39,398 млрд долларов, долговые инструменты – 12,387 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 16,722 млрд долларов.

На втором месте – Нидерланды (10,011 млрд долларов), на третьем – Швейцария – 3,380 млрд долларов.

Компании из страны-агрессора вложили в украинскую экономику 895 млн долларов: Россия находится на десятом месте, после США – 938 млн долларов.

На страны ЕС приходится две трети инвестиций (37,386 млрд долларов).

Справка Finance.ua:

В Украине с начала года индекс инвестиционной привлекательности вырос с 2,4 до 2,84.

В Минэкономики говорят, что в этом году инвестиции в области экономики, которые определены правительством в качестве точек роста, составляют 1 млрд долларов — такой объем может дать дополнительный рост ВВП на 1−2%.

Кстати, в Счетной Палате Украины подсчитали, что на обслуживание государственного долга в первом квартале 2021 года направлена каждая седьмая гривна доходов государственного бюджета.