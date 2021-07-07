0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 245 0

НБУ обновил рейтинг инвесторов: какие страны вложили в Украину больше всего

НБУ обновил рейтинг инвесторов: какие страны вложили в Украину больше всего

Накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Украины по состоянию на 31 марта 2021 года составили 51,785 млрд долларов. Из них инструменты участия в капитале – 39,398 млрд долларов, долговые инструменты – 12,387 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 16,722 млрд долларов.

На втором месте – Нидерланды (10,011 млрд долларов), на третьем – Швейцария – 3,380 млрд долларов.

Компании из страны-агрессора вложили в украинскую экономику 895 млн долларов: Россия находится на десятом месте, после США – 938 млн долларов.

На страны ЕС приходится две трети инвестиций (37,386 млрд долларов).

Справка Finance.ua:

  • В Украине с начала года индекс инвестиционной привлекательности вырос с 2,4 до 2,84.
  • В Минэкономики говорят, что в этом году инвестиции в области экономики, которые определены правительством в качестве точек роста, составляют 1 млрд долларов — такой объем может дать дополнительный рост ВВП на 1−2%.
  • Кстати, в Счетной Палате Украины подсчитали, что на обслуживание государственного долга в первом квартале 2021 года направлена каждая седьмая гривна доходов государственного бюджета.
  • А в 2020 году каждый украинец из своих налогов заплатил 12 300 грн на обслуживание и погашение государственного долга.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.