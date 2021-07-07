НБУ обновил рейтинг инвесторов: какие страны вложили в Украину больше всего

Накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Украины по состоянию на 31 марта 2021 года составили 51,785 млрд долларов. Из них инструменты участия в капитале – 39,398 млрд долларов, долговые инструменты – 12,387 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 16,722 млрд долларов.
На втором месте – Нидерланды (10,011 млрд долларов), на третьем – Швейцария – 3,380 млрд долларов.
Компании из страны-агрессора вложили в украинскую экономику 895 млн долларов: Россия находится на десятом месте, после США – 938 млн долларов.
На страны ЕС приходится две трети инвестиций (37,386 млрд долларов).
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