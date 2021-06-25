Предусмотренные в этом году инвестиции могут увеличить ВВП Украины на 1-2% – Минэкономики

В этом году инвестиции в области экономики, которые определены правительством в качестве точек роста, составляют 1 млрд долларов — такой объем может дать дополнительный рост ВВП на 1−2%.

Об этом первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко рассказал на Конференции по вопросам реформ в Украине, сообщает Минэкономики.

Любченко рассказал, что правительство разработало новую модель экономического развития с определением точек роста, где возможен самый быстрый рост. Как следствие, выделили пять кластеров с наибольшим мультипликационным эффектом, которые станут полезными для дальнейшего сотрудничества с мировыми банком.

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По словам министра, речь идет об отраслях легкой промышленности, сельском хозяйстве, развитии науки, здравоохранении, энергетической, транспортной, газо- и нефтедобывающей сферах и др.

«В этом перечне есть сферы, которые могут заинтересовать Всемирный банк. Прежде всего это проекты по возобновляемой энергетике, мелиорации, инфраструктурные проекты, восстановление объектов культурного наследия», — отметил он.

Представители Всемирного банка отметили, что определенные точки роста действительно обладают потенциалом, чтобы генерировать устойчивый рост экономики и параллельно строить фундамент стабильного развития частного сектора.