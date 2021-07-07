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Аналитики Oxford Economics дали позитивный прогноз по «Дія Сіті»

Аналитики Oxford Economics дали позитивный прогноз по «Дія Сіті»

Специалисты считают, что специальный правовой режим для IT-отрасли «Дія Сіті» может стать эффективным средством стимулирования развития цифровой экономики в Украине.

Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на исследование «Дія City: Обзор влияния реформ на украинский IT-сектор».

В Oxford Economics убеждены, что на развитие украинского IT-сектора ждет критический момент, ведь спрос на инженеров в области IТ растет и опережает внутреннее предложение. Более того, эта тенденция усиливается длительной миграцией талантливых инженеров за границу.

«Учитывая высокую мобильность глобального рынка IT-аутсорсинга, рост будущего окажется под угрозой, если IT-компании не смогут успешно подняться в цепочке создания стоимости в производстве», — указано в исследовании Oxford Economics.

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Решением этой проблемы специалисты считают введение комплекса реформ, направленных на поддержку развития IT-сектора. Спецрежим для IT-сектора «Дія Сіті» может стать примером такой реформы.

Эксперты пришли к выводам, что введение «Дія Сіті» повлияет на приток иностранных инвестиций в Украину из-за того, что «прямые иностранные инвестиции являются чувствительными к различиям в налоговых ставках».

Также они прогнозируют расширение возможностей для официального трудоустройства в IT-отрасли благодаря гарантиям занятости и лучшему доступу к социальным льготам, предусмотренным гиг-контрактам, что является новой формой отношений между работодателем и работником в рамках «Дія Сіті».

«Кроме влияния на финансовую стабильность, реформы „Дія Сіті“ в целом соответствуют некоторым целям МВФ. Например, они будут способствовать значительному улучшению делового климата благодаря упорядочению нормативной базы, усилению защиты прав собственности», — указано в исследовании.

Справка Finance.ua:

  • «Дія Сіті» — это специальный правовой и налоговый режим для стимулирования развития IT-отрасли в Украине;
  • рамочный законопроект о «Дія Сіті» № 4303 прошел первое чтение и был рекомендован Комитетом ВРУ по вопросам цифровой трансформации к принятию во втором чтении и в целом;
  • налоговый законопроект № 5376 был принят в первом чтении 281 голосом народных депутатов.
По материалам Зеркало Недели
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