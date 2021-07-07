Жители Сальвадора отказываются пользоваться Bitcoin

Большинство жителей Сальвадора, где Bitcoin признали платежным средством, не готовы производить оплату этой криптовалютой и сомневаются в правильности решения о ее легализации.

Об этом свидетельствуют данные опроса Disruptiva, в котором приняли участие 1,2 тыс. жителей Сальвадора.

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Что показал опрос:

65% респондентов не готовы использовать Bitcoin для оплаты и не хотели бы получать заработную плату в Bitcoin, 16% – хотели бы.

54% считают «совсем неправильным» признание Bitcoin платежным средством, 24% – «частично правильным»

25% респондентов поддерживают выпуск Сальвадором собственной криптовалюты, против — 43%

33% считают, что легализация Bitcoin служила интересам власти, а 25% – что власть таким образом пытается улучшить экономическую ситуацию в стране.

Сальвадор стал первой страной, признавшей Bitcoin в качестве законного платежного средства. 9 июня парламент поддержал соответствующий законопроект. Документ вступит в силу 7 сентября 2021 года.

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Предполагается, что Bitcoin будут ходить одновременно с долларом США, который является официальной валютой Сальвадора с 2021 года. Власти рассчитывают, что новый закон привлечет инвестиции, создаст рабочие места, а криптовалюта упростит денежные переводы для сальвадорцев.