Жители Сальвадора отказываются пользоваться Bitcoin

Большинство жителей Сальвадора, где Bitcoin признали платежным средством, не готовы производить оплату этой криптовалютой и сомневаются в правильности решения о ее легализации.
Об этом свидетельствуют данные опроса Disruptiva, в котором приняли участие 1,2 тыс. жителей Сальвадора.
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Что показал опрос:
Сальвадор стал первой страной, признавшей Bitcoin в качестве законного платежного средства. 9 июня парламент поддержал соответствующий законопроект. Документ вступит в силу 7 сентября 2021 года.
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Предполагается, что Bitcoin будут ходить одновременно с долларом США, который является официальной валютой Сальвадора с 2021 года. Власти рассчитывают, что новый закон привлечет инвестиции, создаст рабочие места, а криптовалюта упростит денежные переводы для сальвадорцев.
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