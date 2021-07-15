В США рекордная инфляция за последние 13 лет

Цены в США в течение 12 месяцев выросли на 5,4%, что является самым большим скачком инфляции за последние 13 лет, пишет ZN ссылаясь на CNN.
Что больше всего повлияло на рост инфляции:
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Экономисты, в частности в Федеральной резервной системе (ФРС), верят, что такая инфляция – временная, и цены вернутся к нормальному уровню, поскольку экономика впала в рецессию.
Но если цены продолжат расти, центральному банку придется повысить процентные ставки. Хотя ФРС недавно заявила, что надеется сохранить действующие ставки до 2023 года.
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