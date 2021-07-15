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В США рекордная инфляция за последние 13 лет

В США рекордная инфляция за последние 13 лет

Цены в США в течение 12 месяцев выросли на 5,4%, что является самым большим скачком инфляции за последние 13 лет, пишет ZN ссылаясь на CNN.

Что больше всего повлияло на рост инфляции:

  • повышение цен на бензин, обусловленное падением спроса на него из-за пандемии. Цены на газ выросли на 45,1% по сравнению с годом ранее;
  • цены на продукты питания за последние 12 месяцев подорожали на 2,4%. В то же время ужины в ресторанах подорожали на 4,2%, поскольку многим заведениям приходится восстанавливаться после закрытия во время локдауна;
  • цены на подержанные машины выросли на 10,5% – это рекорд за последние 70 лет. Цены на новые автомобили выросли на 5,3%, также достигнув рекордных показателей. Прокатные сервисы, чтобы выжить во время пандемии, распродали значительную часть своих автопарков, и теперь людям не хватает авто для аренды.

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Экономисты, в частности в Федеральной резервной системе (ФРС), верят, что такая инфляция – временная, и цены вернутся к нормальному уровню, поскольку экономика впала в рецессию.

Но если цены продолжат расти, центральному банку придется повысить процентные ставки. Хотя ФРС недавно заявила, что надеется сохранить действующие ставки до 2023 года.

Справка Finance.ua:

  • В Украине инфляция также растет: в июне цены выросли практически на все на 0,2%;
  • В годовом измерении потребительская инфляция осталась на уровне предыдущего месяца – 9,5%.
По материалам Зеркало Недели
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