НБУ назвал причины стремительного роста цен в Украине

В июне 2021 года потребительская инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 9,5%, в месячном измерении цены выросли на 0,2%. Инфляция оказалась выше прогноза, обнародованного в инфляционном отчете за апрель 2021 года, однако отклонение уменьшилось.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Под влиянием высоких мировых цен на продовольствие, а также устойчивого потребительского спроса продолжили дорожать обработанные продовольственные товары (на 12,1% г/г). В НБУ отмечают, что из-за увеличения производственных затрат на сырье и энергию выросли ценники и макаронных и кондитерских изделий, мясных и молочных продуктов.
Повышение стоимости услуг также ускорилось до 8,1% г/г. Из-за сохранения устойчивого потребительского спроса и роста производственных расходов быстрее дорожали услуги заведений общественного питания, культуры, отдыха, страхования личного транспорта, кабельного телевидения, интернета и такси. При этом замедлился рост стоимости услуг заведений личного ухода из-за ослабления карантинных ограничений.
Читайте также: Как изменились цены на продукты и коммуналку с начала года
Незначительно ускорился рост цен на непродовольственные товары (до 1,6% г/г):
Коммуналка. По данным НБУ, административно регулируемые цены в дальнейшем повышались (до 18% г/г).
«Стоимость природного газа для населения продолжила расти стремительными темпами в годовом измерении прежде всего на фоне низкой базы сравнения. В то же время в месячном измерении подорожание оказалось незначительным из-за введения годовых контрактов с фиксированными тарифами для населения», — говорится в отчете.
Также в июне выросли тарифы на проезд в общественном транспорте в нескольких областных центрах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплата министров не должна быть меньше 100 тысяч гривен, – РезниковВчера, 15:55 - 738 23
Мошенники за три часа перевыпустили SIM и сняли деньги с карты: украинец рассказал о схемеВчера, 15:17 - 3497 18
Солнечные электростанции обяжут установить на всех домах Берлина8 ч. назад - 847 8
Вакцина от Pfizer уже доступна в центрах массовой вакцинации — МинздравВчера, 12:32 - 1617 7
Конкуренция между странами Европы за украинских заробитчан будет расти - экспертыПозавчера, 18:30 - 959 6
Банки снижают ставки: под какой процент можно разместить депозитВчера, 16:08 - 5284
Мошенники за три часа перевыпустили SIM и сняли деньги с карты: украинец рассказал о схемеВчера, 15:17 - 3497 18
Проект стоимостью более 200 млн евро. В Украине могут разместить производство для известной мировой сетиВчера, 16:46 - 2911 1
Не нужно стоять в кассу с пачкой денег: новые правила покупки валюты3 ч. назад - 1710
Как изменилась цена «квадрата» на первичке Киева (инфографика)Вчера, 14:01 - 1445
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полетВчера, 10:19 - 234 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1127 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1705 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 802 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1525 1