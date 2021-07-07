НБУ назвал причины стремительного роста цен в Украине

В июне 2021 года потребительская инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 9,5%, в месячном измерении цены выросли на 0,2%. Инфляция оказалась выше прогноза, обнародованного в инфляционном отчете за апрель 2021 года, однако отклонение уменьшилось.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Под влиянием высоких мировых цен на продовольствие, а также устойчивого потребительского спроса продолжили дорожать обработанные продовольственные товары (на 12,1% г/г). В НБУ отмечают, что из-за увеличения производственных затрат на сырье и энергию выросли ценники и макаронных и кондитерских изделий, мясных и молочных продуктов.

Повышение стоимости услуг также ускорилось до 8,1% г/г. Из-за сохранения устойчивого потребительского спроса и роста производственных расходов быстрее дорожали услуги заведений общественного питания, культуры, отдыха, страхования личного транспорта, кабельного телевидения, интернета и такси. При этом замедлился рост стоимости услуг заведений личного ухода из-за ослабления карантинных ограничений.

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Незначительно ускорился рост цен на непродовольственные товары (до 1,6% г/г):

быстрее дорожала фармацевтическая продукция, мебель и бытовая техника;

возобновился рост цен на товары для личного ухода и электронику;

при этом темпы падения цен на одежду и обувь остались на уровне предыдущего месяца, а подорожание автомобилей несколько замедлилось.

Коммуналка. По данным НБУ, административно регулируемые цены в дальнейшем повышались (до 18% г/г).

«Стоимость природного газа для населения продолжила расти стремительными темпами в годовом измерении прежде всего на фоне низкой базы сравнения. В то же время в месячном измерении подорожание оказалось незначительным из-за введения годовых контрактов с фиксированными тарифами для населения», — говорится в отчете.

Также в июне выросли тарифы на проезд в общественном транспорте в нескольких областных центрах.