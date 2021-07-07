НБУ обязал небанки сообщать реальные ставки по кредитам

Национальный банк согласовал Правила расчета небанковскими финансовыми учреждениями общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Что это значит:
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Небанковские финансовые учреждения должны до 14 августа 2021 года нормировать свою деятельность в соответствии с требованиями постановления НБУ. Это позволит гармонизировать Правила с действующим законодательством Украины.
«Банки применяют такие же подходы к расчету ключевых показателей стоимости потребительского кредита с июня 2017 года», — напомнили у регулятора.
Итак, все кредитодатели будут применять единые подходы к расчету общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите. Унификация обеспечит надлежащую защиту прав потребителей финансовых услуг при пользовании услугой потребительского кредита.
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