НБУ обязал небанки сообщать реальные ставки по кредитам

Национальный банк согласовал Правила расчета небанковскими финансовыми учреждениями общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Что это значит:

в частности, документ предусматривает изменения в редакцию договоров, чтобы упростить их понимание потребителем;

правила устанавливают методику расчета небанковскими финансовыми учреждениями общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите.

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Небанковские финансовые учреждения должны до 14 августа 2021 года нормировать свою деятельность в соответствии с требованиями постановления НБУ. Это позволит гармонизировать Правила с действующим законодательством Украины.

«Банки применяют такие же подходы к расчету ключевых показателей стоимости потребительского кредита с июня 2017 года», — напомнили у регулятора.

Итак, все кредитодатели будут применять единые подходы к расчету общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите. Унификация обеспечит надлежащую защиту прав потребителей финансовых услуг при пользовании услугой потребительского кредита.