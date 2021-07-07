Компания-создатель TikTok отложила выход на биржу

Материнская компания TikTok под названием ByteDance решила не выходить на IPO после того, как власти Китая начали оказывать давление на крупный бизнес. На сколько времени отложили появление компании на бирже — пока не известно.
Правительство Китая решило влиять на крупные корпорации, прикрываясь борьбой, направленной на устранение рисков, связанных с безопасностью данных. ByteDance получила похожее предупреждение от властных структур.
Почему приняли такое решение? ByteDance планировала размещение всех или нескольких своих компаний на биржах в США и Гонконге. В последний раз инвесторы оценивали активы корпорации в около 180 миллиардов долларов.
Однако после событий марта этого года, когда крупные компании имели встречи с представителями китайских регуляторов по вопросам ценных бумаг и киберпространства, основатель ByteDance Чжан Иминь решил приостановить свои планы.
Читайте также: TikTok запустил опцию «резюме» для поиска работы
Кроме требований регуляторов «устранить риски, связанные с безопасностью данных», отложить выход на IPO пришлось и из-за отсутствия у компании собственного финансового директора.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мошенники за три часа перевыпустили SIM и сняли деньги с карты: украинец рассказал о схемеВчера, 15:17 - 2398 15
Зарплата министров не должна быть меньше 100 тысяч гривен, – РезниковВчера, 15:55 - 400 10
Вакцина от Pfizer уже доступна в центрах массовой вакцинации — МинздравВчера, 12:32 - 1158 4
Конкуренция между странами Европы за украинских заробитчан будет расти - экспертыПозавчера, 18:30 - 657 4
Глава Госаудитслужбы: из «ковидного фонда» исчезли 124 млн грнВчера, 09:19 - 619 4
Кому повысят пенсии с 2022 годаВчера, 08:00 - 5926 1
Bitcoin предрекли обвал на 80%Вчера, 10:46 - 2858 3
Мошенники за три часа перевыпустили SIM и сняли деньги с карты: украинец рассказал о схемеВчера, 15:17 - 2398 15
Банки снижают ставки: под какой процент можно разместить депозитВчера, 16:08 - 2251
В Украине намерены изменить правила объединения объектов недвижимостиВчера, 10:01 - 1724
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полетВчера, 10:19 - 173 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1054 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1679 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 788 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1508 1