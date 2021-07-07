Компания-создатель TikTok отложила выход на биржу

Материнская компания TikTok под названием ByteDance решила не выходить на IPO после того, как власти Китая начали оказывать давление на крупный бизнес. На сколько времени отложили появление компании на бирже — пока не известно.

Правительство Китая решило влиять на крупные корпорации, прикрываясь борьбой, направленной на устранение рисков, связанных с безопасностью данных. ByteDance получила похожее предупреждение от властных структур.

Почему приняли такое решение? ByteDance планировала размещение всех или нескольких своих компаний на биржах в США и Гонконге. В последний раз инвесторы оценивали активы корпорации в около 180 миллиардов долларов.

Однако после событий марта этого года, когда крупные компании имели встречи с представителями китайских регуляторов по вопросам ценных бумаг и киберпространства, основатель ByteDance Чжан Иминь решил приостановить свои планы.

Читайте также: TikTok запустил опцию «резюме» для поиска работы

Кроме требований регуляторов «устранить риски, связанные с безопасностью данных», отложить выход на IPO пришлось и из-за отсутствия у компании собственного финансового директора.