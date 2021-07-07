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ФГВФЛ продаст активы неплатежеспособного банка с бизнес-центром в столице

ФГВФЛ продаст активы неплатежеспособного банка с бизнес-центром в столице

Фонд гарантирования вкладов физических лиц анонсировал продажу активов неплатежеспособного «Мисто Банка».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указывается, что речь идет о шестиэтажном бизнес-центре в Киеве, а также о комплексе по добыче сапропеля в Волынской области. Также среди активов банка – система для обезвоживания почвы, а также линия по производству органических смесей.

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Сам аукцион состоится в понедельник, 26 июля. Стартовая стоимость активов — 81,89 млн гривен.

Напомним, ранее в Фонде гарантирования назвали несколько признаков банка, который может «лопнуть».

По материалам Первый деловой
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