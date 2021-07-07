Эксперт объяснил, почему процентные ставки по депозитам продолжают снижаться

Начиная с марта 2021 года НБУ задействовал инструмент повышения учетной ставки для сдерживания инфляции, однако банки не спешили повышать процентные ставки по депозитам.

Об этом сообщил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Так, с 5 марта 2021 учетная ставка была повышена до 6,5% годовых, а с 16 апреля еще на 1,0 п. п. до 7,5% годовых (в целом на 150 б.п.).

По словам эксперта, это решение сразу обусловило повышение ставок по кредитам, однако процентные ставки по депозитам, напротив, продолжали снижаться. Почему это так?

Во-первых – нейтральная стоимость денег в экономике снизилась под влиянием сокращения спроса. Это является ключевой причиной того, почему процентные ставки по депозитам в нынешних условиях не растут, оставаясь даже ниже уровня инфляции.

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«Однако несовершенные модели этого не учитывают, поскольку оценивают нейтральную ставку исключительно на индикаторах внешней привлекательности Украины. Это приводит к некорректной оценке стартовой позиции монетарной политики и генерированию ошибочных решений», — написал Данилишин.

Во-вторых доминирование немонетарной инфляции. Основная часть инфляции не связана с факторами внутреннего спроса, а следовательно, ее угнетение монетарными инструментами будет создавать негативные импульсы для бизнес-активности.

В-третьих – низкий уровень гривневой монетизации экономики. Гривневая денежная масса составляет сравнительно низкий уровень ВВП (около 30%), так же как и гривневые депозиты населения от его частного потребления.

«Вообще на цели потребления население тратит более 95% своих денежных доходов. Это предопределяет низкий коэффициент полезного действия от поднятия ключевой процентной ставки, которое просто не в состоянии перенаправить потоки средств с целей потребления на цели накопления», — отметил эксперт.

В-четвертых – критичность проблемы повышения уровня кредитования экономики. По словам Данилишина, в условиях структурного кризиса, как нынешний, важно сохранить и поддержать ликвидность реального сектора экономики, поскольку от этого зависят перспективы и возможность последующего быстрого восстановления. К сожалению, повышение учетной ставки уже повлияло на удорожание кредитного ресурса для бизнеса, что будет иметь следствием дальнейшее сужение экономической деятельности, сокращение рабочих мест и снижение уровня доходов и сбережений населения. Это будет отделять экономику от инфляционной стабильности, поскольку будет продуцировать новые структурные дисбалансы и немонетарные инфляционные эффекты.

В-пятых – ликвидность банковской системы Украины находится на рекордных уровнях, что ограничивает заинтересованность банков в повышении процентных ставок по депозитам, поскольку направления использования этих средств для кредитования реальной экономики являются для банков слишком рискованными. Основное внимание банковской системы сконцентрировано на вопросах платежеспособности и ликвидности, а не на вопросах формирования внутреннего кредита и его оптимального распределения в экономке. Эта проблема сейчас активно дискутируется в мировой практике, возможным направлением ее решения является внедрение инструментов центрального банка по целевому рефинансированию банковского кредитования.