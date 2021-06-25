В Минфине опровергли слухи о дополнительных налогах на огороды

1 июля Верховная Рада Украины поддержала изменения в Налоговый кодекс в первом чтении (проект Закона №5600). Однако обсуждение некоторых его положений вызвало неоднозначное восприятие среди бизнеса и граждан. Поэтому в Министерстве финансов опровергли популярный миф, что касается этого законопроекта.

В частности, многие граждане утверждают, что с принятием законопроекта № 5600 фермеры и крестьяне будут обременены дополнительными налогами.

«Это не соответствует действительности. Прежде всего, успокоим рядовых граждан. Приусадебных участков и огородов эти нововведения не будут касаться», — утверждают в Минфине.

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О чем идет речь? В предложенных изменениях речь идет о введении минимального налогового обязательства (МНО). Это расчетная сумма налогов, которая зависит от нормативной денежной оценки конкретного земельного участка и минимального размера дохода, который такой земельный участок гарантированно может принести его пользователю.

В ведомстве отмечают, что это никоим образом не является дополнительным налогом или сбором.

Для чего вводится минимальное налоговое обязательство? Представители Минфина утверждают, что это борьба с теневой арендой земли, деньги за использование которой идут не в бюджет общин.

«Фактически они остаются у недобросовестного агробизнеса. Более того, выращенная на таких землях продукция наполняет теневой рынок. Это земля, которая используется без официально оформленной аренды. К слову, в целом площадь такой земли в Украине по некоторым оценкам может составить 8,4 млн га, а это больше площади Черновицкой области», — говорится в сообщении.

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Если физическое лицо — владелец земельного участка сдает его в официальную аренду, то МНО для него вовсе не рассчитывается. В этом случае налоги должен платить непосредственно арендатор.