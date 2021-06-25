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НБУ установил тариф для регистрации коллекторских компаний

НБУ установил тариф для регистрации коллекторских компаний

Национальный банк вводит новую услугу по регистрации коллекторских компаний.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Национальный банк установил тариф для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявление для регистрации в качестве коллекторской компании», — сказано в сообщении.

Этот тариф составит 24 тыс. грн.

Изменения в Закон Украины «О потребительском кредитовании» предусматривают, что для регистрации коллекторской компании нужно подать, в частности, и документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов. Поэтому Национальный банк как регулятор коллекторских компаний вводит новую банковскую услугу по регистрации коллекторских компаний с установлением соответствующего тарифа на нее.

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Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 8 июля 2021 года № 72 «О внесении изменения в тарифы на услуги по регистрации и лицензированию, предоставляемые Национальным банком Украины».

Решение о пересмотре тарифов начнет действовать с 14 июля 2021 года.

Справка Finance.ua:

  • 14 апреля 2021 года вступил в силу закон о защите украинцев от произвола коллекторов.
  • Ранее Национальный банк разработал и обнародовал для ознакомления проекты документов для регистрации коллекторских компаний. Так, компании, которые планируют предоставлять коллекторские услуги, должны зарегистрироваться в специальном Реестре коллекторских компаний с 14 июля до 13 августа.
  • Национальный банк предусмотрел для банков меры воздействия за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.
По материалам Finance.UA
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