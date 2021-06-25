Факторы, влияющие на формирование цены на землю

Рынок сельскохозяйственных земель уже открылся, однако о формировании рыночной цены на землю еще рано говорить, потому что количество заключенных сделок купли-продажи слишком мало.

На формирование цены каждого отдельного земельного участка будет влиять его нормативная денежная оценка, площадь, местонахождение, средняя урожайность, арендная плата.

Об этом сообщает «Украинский клуб аграрного бизнеса».

Сейчас для определения экономически взвешенной стоимости сельскохозяйственных земель нужно учесть текущую арендную плату за землю (как доход от размещенных инвестиций) и ставку по долгосрочным кредитам в иностранной валюте (как критерий оценки использования денежных средств).

В 2020 году арендная плата за землю составляла в среднем 3425 грн за 1 гектар по Украине, а ставка по долгосрочным кредитам в иностранной валюте — 6,7%. Таким образом, экономически обоснованная средняя стоимость земли в Украине составляет 51,2 тыс. грн за гектар.

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«В каждой отдельной области цена на землю будет неравномерной. В некоторых областях она будет колебаться в 2−2,5 раза. Самые дорогие гектары будут в Киевской области, — там цена 1 га будет колебаться от 26,5 тыс. грн до 74,6 тыс. грн», — объясняет Эллина Юрченко, эксперт по земельным вопросам УКАБ.

По ее словам, максимальная цена на землю прямо коррелируется с самыми высокими урожаями в 2020 году в таких областях как: Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская. В этих областях урожайность превышала 5 т/га, а цена 1 га составит 2−2,5 тыс. долл. США.

Самая низкая цена прогнозируется в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областях — будет чуть более 1 тыс. долл. США за 1 га.



Инфографика: Украинский клуб аграрного бизнеса

Справка Finance.ua:

За первую неделю работы рынка земли в Украине были проведены 322 связанные с землей транзакции, больше всего — в центральных областях.

Кабинет Министров Украины изменил правила государственной регистрации прав на землю. В частности, в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество теперь будут вносить номер сведений об аренде земельного участка и об эмфитевзисе.

Глава Министерства аграрной политики Роман Лещенко спрогнозировал, как будет повышаться цена на землю ежегодно. По его словам, стоимость земучастков сельскохозяйственного назначения будет расти на 7−10%.

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