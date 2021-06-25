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TikTok запустил опцию «резюме» для поиска работы

TikTok запустил опцию «резюме» для поиска работы

Компания TikTok считает, что с ростом количества творческого контента, связанного с карьерой и работой, есть возможность повысить ценность опыта пользователей приложения.

Короткие креативные видеоролики в сочетании с простыми в использовании встроенными инструментами создали новые способы поиска талантливых кандидатов и карьерных возможностей. Компания объявила о запуске программы резюме – «TikTok Resumes».

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«Мы объединяемся с выбранными компаниями и приглашаем подавать заявки на вакансии у некоторых из самых востребованных работодателей в мире. Среди них Chipotle, Target, WWE, Alo Yoga, Shopify, Contra, Movers + Shakers и тому подобное. Заинтересованным кандидатам предлагается творчески и достоверно продемонстрировать свои навыки и опыт, а также использовать #TikTokResumes в заголовках при публикации видео-резюме», – отметили в TikTok.

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Резюме можно найти в приложении через #TikTokResumes и на сайте tiktokresumes. Кандидатам предлагается ознакомиться со списками вакансий, примерами видео-резюме TikTok и профилями пользователей, которые создают контент, связанный с карьерой или работой. Сейчас эта программа запущена в США и впоследствии ее распространят на другие страны.

По материалам Pingvin Pro
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