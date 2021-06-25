SpaceX Илона Маска установит первый рекламный щит в космосе

Ракета SpaceX Falcon 9 станет проводником космической рекламы.

Об этом сообщили в пресс-центре компании Илона Маска, на сайте и в официальных соцсетях.

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Как это будут реализовывать? Канадская компания Geometric Energy Corporation (GEC) запустит рекламный спутник-билборд, который будет транслировать изображение в космосе.

Сам спутник представляет собой CubeSat – устройство размером примерно метр на полтора. Уже в 2022 году его планируют запустить на низкую околоземную орбиту ракетой Falcon 9, разработанной компанией SpaceX. Таким образом баннеры можно будет увидеть с Земли.

Сколько будет стоить космическая реклама? В GEC говорят, что показ одного изображения будет стоить около $ 1 млн в месяц, и отмечают – это дешевле, чем размещение рекламы на чемпионатах по футболу и «Формуле 1».

Оплату будут принимать в криптовалюте Dogecoin, поэтому точная стоимость показа будет изменяться в зависимости от курса. Однако заказчик будет полностью контролировать передачу, которая транслируется рекламу и сможет изменять изображение по своему усмотрению.

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