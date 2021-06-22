Для строительства украинского космодрома необходимо 4,8 млрд грн, – глава Госкосмоса

Строительство отечественного космодрома будет стоить Украине 4,8 млрд грн.
Об этом рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай в интервью Mind.
Финансирование предусмотрено из госбюджета. Функционирование космодрома будет осуществляться по хозрасчету, то есть космодром будет предоставлять услуги отечественным и зарубежным компаниям по выводу спутников на орбиту, обеспечивая себе существование и доходность.
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«Это небольшая сумма по сравнению со стоимостью запуска аналогичных проектов — средняя стоимость создания космодрома — от $ 1 млрд. Это достигается за счет того, что у нас очень высокая степень готовности многих продуктов и высокий объем наработок. Думаю, в начале 2024 года с собственного космодрома мы запустим первую ракету, при условии старта госфинансирования в этом году. Финансирование будет поэтапным. По такой же формуле идет работа по созданию спутниковой системы: в рамках концепции, одобренной президентом, планируем создать созвездие из семи спутников к концу 2025 года и вывести их на орбиту», — заявил Тафтай.
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Глава Госкосмоса объяснил, что строительство собственного космодрома — «это не затратная часть, а инвестиции»:
«Потому что все деньги, которые мы в него инвестируем, вернутся в Украину в виде налогов, зарплат, оплаты коммунальных услуг и тому подобное. То есть большая часть вложенных денег вернется в госбюджет».
Также Тафтай отметил, что географически Украина расположена так, что мы не можем иметь собственный космодром на материковой части страны, но имеем возможность создать его в виде плавучей платформы.
Фото: Укринформ
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