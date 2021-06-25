ФГВФЛ будет гарантировать вклады в небанковских учреждениях

Европейские директивы предусматривают покрытие вкладов физлиц не только в банковских учреждениях, но и у других игроков рынка. Поэтому в Украине ставят целью приобщить небанковский рынок к системе гарантирования вкладов.

Об этом рассказала директор-распорядитель Фонда гарантирования физлиц Светлана Рекрут во время конференции «Фонд гарантирования вкладов: обновленная роль и стратегия».

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«Следующей нашей целью будет распространение гарантий на небанковские финансовые учреждения. Мы знаем, как произошел „сплит“. Теперь настало время для того, чтобы небанки стали полноценными игроками финансового рынка, что невозможно без гарантий. Сейчас мы говорим о кредитных союзах. Также вместе с НБУ мы сотрудничаем над шагом относительно компаний по страхованию жизни», — отметила Рекрут.

«Мы движемся в направлении европейского законодательства, а это значит, что независимо от того, куда физическое лицо принесет свой вклад — в банковское или небанковское учреждение — такие вклады должны быть защищенными. Распространение системы гарантирования вкладов на небанковские финансовые учреждения, которые привлекают депозиты населения — является следующим шагом после „сплита“ и перехода под регулирование НБУ», — пояснила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.

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В Украине привлекать вклады физлиц могут кредитные союзы: для этого они должны получить соответствующую лицензию. Таких союзов в нашей стране насчитывается 170, а общая сумма вкладов в них сейчас составляет 1 млрд 400 млн грн. Однако по сравнению с объемами в более 600 млрд грн в банковской системе — это менее 1%.

«По нашим наблюдениям, рынок кредитования кредитными союзами находится в стагнации. За год «сплита» с рынка вышло 20 таких организаций и лишь 1 получила лицензию. Такая тенденция наблюдалась и в прошлые годы. Поэтому те обязательства, которые взяты в рамках европейских директив по созданию гарантирования для кредитных союзов, и разработанный проект закона «О кредитных союзах «смогут дать толчок развитию этого рынка», — заявил заместитель главы НБУ Ярослав Матузка.