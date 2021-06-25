Еврокомиссия назвала условие предоставления второго транша помощи Украине

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис назвал условие для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи. По его словам, украинская сторона должна выполнить комплекс согласованных политических мер.
Об этом он сообщил в ходе конференции по вопросам реформ в Украине.
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«ЕС может выделить второй транш, когда будут выполнены согласованные меры политики. В последнее время наметился явный прогресс. Однако все невыполненные политические условия должны быть быстро реализованы, наряду с сотрудничеством Украины с МВФ», — заявил Домбровскис.
По словам представителя Еврокомиссии, для получения еще 600 млн евро помощи Украина должна продвигать важные реформы, приближающие ее к ЕС.
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«Во-первых, судебная система, где реформы высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей должны включать конструктивные предложения Венецианской комиссии», — сказал он, отметив важность борьбы с коррупцией.
Также, как добавил Домбровскис, украинским властям необходимо улучшить бизнес-климат в стране и укрепить систему корпоративного управления в госпредприятиях.
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