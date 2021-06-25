Стало известно, когда в Украине намерены повысить гарантированную сумму по вкладам

В Фонде гарантирования вкладов физлиц ожидают, что гарантированную сумму повысят уже к концу 2021 года.

Об этом заявила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут в ходе конференции «Фонд гарантирования вкладов: обновленная роль и стратегия».

«Как известно, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект (№ 5542−1), которым предусмотрено распространение гарантий Фонда на вклады в «Ощадбанке» и повышение гарантированной суммы возмещения до 400 тыс. грн (€ 12 400 в эквиваленте) уже с момента подписания президентом, и до 600 тыс. грн (€ 18 600) — с 1 января 2023. Ожидаем, что документ будет принят в целом до конца года,

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Она напомнила, что на момент создания фонда в 1998 году сумма гарантирования составляла 500 гривен. То есть до настоящего времени она была увеличена в 11 раз.

«Но мы знаем, что в странах Европы гарантированная сумма составляет € 100 тыс. И это наша звезда, к которой мы идем, это наша цель, к которой мы движемся. Кроме того, повышение этой суммы позволит нам достичь мировых стандартов: покрытие гарантиями свыше 60% от суммы вкладов», — отметила Рекрут.

Директор ФГВФЛ также рассказала, почему в Европе гарантированной суммой является именно € 100 тыс.

«Потому что мало кто помнит времена, когда эта сумма выплачивается. А почему она не выплачивается? Потому что процесс регулирования выносится на такую раннюю стадию, что до непосредственной ликвидации и выплаты средств оно не доходит. ЕС знает много примеров, когда такое раннее регулирование имело место и во время кризисов 2008 или 2013 годов. Поэтому переформатирование всех подходов и введение раннего реагирования является залогом того, что € 100 тыс. — Это тот уровень, который банковская система уже может себе позволить. Но Фонд гарантирования и сейчас делает шаги навстречу этой сумме… А это говорит о том, что эта сумма — не мечта, это план, который имеет свой дедлайн и точно будет воплощен в жизнь», — поделилась мыслями Рекрут.

Еще одной из важных задач, которая урегулирует законопроект № 5542−1 — вступление Ощадбанка в систему гарантирования вкладов. По словам представительницы ФГВФЛ, по своей сути это будет означать, что банковский рынок на сегодня является однородным и полностью конкурентным, а банки действуют по равным правилам.

«Я также надеюсь, что уже вскоре мы увидим эти преобразования», — отметила распорядитель Фонда.

Планы на будущее. По словам Рекрут, основные задачи по внедрению европейских стандартов следующие:

приближение гарантированной суммы вкладов к уровню ЕС (€ 100 тыс.);

сокращение срока начала выплат возмещения вкладчикам до 7 рабочих дней;

приобретение мандата risk minimizer;