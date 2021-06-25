Сервисные центры МВД приостанавливают регистрацию авто и выдачу прав

Сервисные центры Министерства внутренних дел могут временно прекратить предоставление услуг по регистрации авто и выдаче водительских прав. Это связано с задержками в поставках бланков.

Об этом свидетельствует объявление на сайте Главного сервисного центра МВД.

«В связи с задержкой в поставках бланковой продукции от ГП «Полиграфический комбинат «Украина» возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения», — говорится в сообщении.

Кроме того, за информацией о работе сервисных центров МВД просят следить на сайте РСЦ ДСЦ МВД соответствующего региона.

Справка Finance.ua:

Украинские водители могут оставить номерные знаки за собой при смене транспортного средства.

С 6 апреля автосалоны, производители, дилеры, дистрибьюторы могут самостоятельно регистрировать новые транспортные средства.

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