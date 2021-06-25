Украинские автомобилисты оценили качество дорог в стране (опрос)

Украинские водители считают ограничение на въезд в центры городов нецелесообразным и ожидают строительства большего количества дорог и паркингов.
Также не могут найти общий язык автомобилисты и владельцы альтернативного транспорта: первые считают велосипеды и самокаты опасными, а вторые выезжают на дороги из-за отсутствующей инфраструктуры.
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Аналитическая служба OLX в июне провела опрос более 10 тысяч респондентов и выяснила позицию украинских водителей по дорожной инфраструктуре.
Что показал опрос:
Каждый пятый украинец считает, что в своем населенном пункте может попасть в пробку даже в выходные. Такое же количество негативно относится к отдельным полосам для общественного транспорта. По мнению 19%, они лишь уменьшают проезжую часть для легковых авто. 80% все же положительно относятся к этим полосам.
Не могут договориться автомобилисты и владельцы альтернативных видов транспорта: велосипедов, самокатов, моноколес и т.д. Последние массово жалуются на плохую инфраструктуру — 91% опрошенных считают ее слабо развитой и не урегулированной. Это вынуждает владельцев такого транспорта выезжать на дороги общего пользования. Из-за этого недовольны и водители авто – половина из опрошенных считают, что это увеличивает риск ДТП на дорогах.
Как бороться с пробками? 73% водителей, считают, что победить пробки можно строительством дорог и развязок, 47% — созданием паркингов, и лишь 12% согласились бы с ограничением на въезд машин в центры городов. Делиться своим авто с другими, чтобы уменьшить нагрузку на дорогах, готовы еще меньше — только 7% автомобилистов.
Качество дорог в Украине автомобилисты оценивают так:
Количество дорожных знаков оценивают так:
Согласно исследованию OLX Авто, каждый третий респондент, не имеющий машины, планирует ее приобрести. Только каждый восьмой пешеход не садится а авто, потому что считает более удобным общественный транспорт.
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