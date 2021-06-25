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Samsung запустит Good Lock в большем количестве стран

Samsung запустит Good Lock в большем количестве стран

Good Lock от Samsung является одним из самых мощных инструментов, доступных пользователям Samsung Galaxy. Good Lock выходит за рамки стандартного набора функций персонализации, предлагаемых большинством OEM-скинов, и позволяет пользователям сделать свое устройство по-настоящему личным. Инструмент придает большую ценность прошивке Samsung One UI, но он до сих пор недоступен для всех пользователей устройств.

Согласно новым данным, Samsung может расширить программу и на другие рынки.

В недавнем интервью южнокорейскому изданию Kakao, команда разработчиков намекнула на открытие приложения для большего количества рынков. Команда не объявила о каких-то конкретных сроках, но отметила, что рассматривает возможность распространения инструмента на большее количество стран.

Разработчики также рассказали о некоторых функциях, которые они планируют добавить. В частности, позволят пользователям создавать свои собственные стикеры для Samsung Keyboard, настраивать значки приложений и расширять возможности настройки тем.

Одна из основных задач, стоящих перед командой Good Lock – обеспечение совместимости с новыми обновлениями ОС. С каждым новым выпуском Android разработчики должны обновлять модули, чтобы они нормально работали с новой ОС и продолжали работать, как задумано, без сбоев. По этой причине некоторые опции Good Lock не работают при обновлении Android.

Изначально Good Lock был ограничен только 6 рынками, но Samsung постепенно продвигает его и на другие рынки. В прошлом году он появился в 5 европейских странах, в том числе в Германии, Франции и Испании. Сейчас им пользуются на 15 рынках. Учитывая то, что инструмент запустили 5 лет назад, жаль, что он до сих пор недоступен для большинства пользователей Galaxy.

По материалам Pingvin Pro
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