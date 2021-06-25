ПриватБанк снижает ставки кредитования для малого бизнеса и предпринимателей

В июле ПриватБанк снижает ставки по кредитам «КУБ».

Об этом Finance.ua сообщили в банке.

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До конца июля для новых заемщиков будет действовать льготная ставка кредитования по программе.

Акционная ставка составляет 1,4% в месяц от первоначальной суммы кредита за первые полгода и 1,2% в месяц за следующий срок пользования кредитом.

Документы для получения “КУБа” можно передать в «Приват24 для бизнеса» как с компьютера, так и со смартфона. Как правило, ПриватБанк предоставляет бизнес-кредиты в течение трех дней, а подписать документы можно прямо в смартфоне с сервисом SmartID (бесплатно).

С начала 2021 кредиты «КУБ» получили более 13000 компаний и предпринимателей на сумму 2,5 млрд грн.

Заявку на получение финансирования можно оформить по ссылке.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.