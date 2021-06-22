0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 119 0

Пенсионный фонд назвал средний размер повышения пенсий с 1 июля

Пенсионный фонд назвал средний размер повышения пенсий с 1 июля

С 1 июля 2021 года украинским пенсионерам начали перечислять пенсионные выплаты. Средний размер их повышения составляет 49,35 грн.

Об этом сообщает Пенсионный фонд.

«Пересчет пенсий в связи с изменением прожиточного минимума произведен около 9,13 млн человек, размер пенсий увеличен 5,42 млн человек, средний размер их повышения — 49,35 грн», — говорится в сообщении.


Инфографика: ПФУ

Кроме того, произведен перерасчет страховой пенсии, назначенной в 2019—2020 годах, которая за это время не переначислялась и не повышалась. В пределах максимального размера пенсии установлена ежемесячная доплата в размере до 100 грн. Пенсии повышены для 203,2 тысяч человек. Средний размер повышения — 75,68 грн.


Инфографика: ПФУ

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.