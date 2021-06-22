Пенсионный фонд назвал средний размер повышения пенсий с 1 июля

С 1 июля 2021 года украинским пенсионерам начали перечислять пенсионные выплаты. Средний размер их повышения составляет 49,35 грн.
Об этом сообщает Пенсионный фонд.
«Пересчет пенсий в связи с изменением прожиточного минимума произведен около 9,13 млн человек, размер пенсий увеличен 5,42 млн человек, средний размер их повышения — 49,35 грн», — говорится в сообщении.
Инфографика: ПФУ
Кроме того, произведен перерасчет страховой пенсии, назначенной в 2019—2020 годах, которая за это время не переначислялась и не повышалась. В пределах максимального размера пенсии установлена ежемесячная доплата в размере до 100 грн. Пенсии повышены для 203,2 тысяч человек. Средний размер повышения — 75,68 грн.
Инфографика: ПФУ
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