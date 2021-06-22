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Египет обновил правила въезда для вакцинированных туристов

Египет обновил правила въезда для вакцинированных туристов

Египет из-за распространения новых штаммов коронавируса решил обновить правила въезда для вакцинированных от COVID-19 туристов. В частности, теперь у пассажиров, прибывающих из определенных стран, будут проверять сертификаты о вакцинации.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Египта.

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Сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть выданы только утвержденными лабораториями и иметь QR-код.

Сертификаты будут проверять у туристов, которые за последние 14 дней до прибытия в Египет были в Индии, Бангладеш, Пакистане, Бутане, Мьянме, Шри-Ланке, Вьетнаме, Бразилии или Латинской Америке.

Туристы, направляющиеся из этих стран, также должны пройти быстрый ПЦР-тест по прибытии в Египет. В случае положительного результата они будут переведены в медицинское учреждение.

Другим туристам тоже нужно будет предъявить немодифицированный сертификат прививок с QR-кодом, выданный утвержденной лабораторией. Египет разрешает въезд вакцинированным путешественникам, получившим вторую дозу вакцины как минимум за 14 дней до путешествия.

Египет принимает все одобренные Всемирной организацией здравоохранения и Египетским регулятором вакцины от коронавируса, а именно:*

  • Pfizer;
  • AstraZeneca;
  • Moderna;
  • Sinopharm;
  • Sinovac;
  • Sputnik.

Все путешественники, не имеющие сертификата о прививках, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста по прибытии.

По материалам РБК-Украина
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