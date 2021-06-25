Госстат назвал количество украинцев за чертой бедности

В 2020 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 0,6 млн (1,6%) граждан Украины, что больше, чем в 2019 году (0,4 млн человек, 1,1%). Размер минимума составил 2078,4 гривен в месяц.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 8,8 млн (23,2%) граждан Украины. Размер минимума составил 3847,2 гривен в месяц. В 2019 году доходы ниже минимума получили 23,1% граждан.

Следует отметить, что уровень бедности в последние годы постоянно снижался. Таким образом, 2020 год выбивается из общей тенденции.

По данным Госстата, в 2020 году доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превышали доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.



Таблица: Госстат

Квинтильный коэффициент дифференциации доходов населения – соотношение минимального уровня доходов среди наиболее обеспеченных 20% населения до максимального уровня доходов среди наименее обеспеченных 20% населения, ранжированного по показателю среднедушевых эквивалентных доходов. Квинтильный коэффициент фондов – соотношение суммарных доходов 20% наиболее и 20% наименее обеспеченного населения.

Справка Finance.ua:

Минимальная зарплата возрастет в 2021 году на 30%. Соответствующий прогноз заложен в проекте государственного бюджета на следующий год.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в мае 2021 года составляла 13 499 гривен. Это на 44 гривны меньше, чем в апреле.

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