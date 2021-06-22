Нацбанк обновил порядок действия деривативных контрактов

Национальный банк согласовал ряд нормативно-правовых актов для функционирования деривативных финансовых инструментов.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Изменения предусматривают:
1). Утверждение нового порядка согласования спецификаций деривативных контрактов денежного рынка.
Сегодня Нацбанк осуществляет согласование типовых форм деривативов, оборот которых происходит на фондовых биржах. В соответствии с требованиями обновленного законодательства, если заключение деривативных контрактов денежного рынка должно осуществляться в соответствии со спецификациями, то оператор организованного рынка должен предварительно (до регистрации в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку) согласовать с Национальным банком спецификации для каждого вида деривативных контрактов.
Новый порядок согласования этих документов определен в Положении о порядке согласования центробанком спецификаций деривативных контрактов денежного рынка. Нормы этого документа определяют, в частности:
2). Включение расчетов по деривативным контрактам в перечень операций, осуществляемых по текущим счетам в национальной и иностранной валюте нерезидентов (юридических и физических лиц) и по корреспондентским счетам ЕБРР и банков-нерезидентов в национальной валюте, открытым в банках Украины.
3). Приведение терминологии и отдельных определений в нормативных документах Национального банка в соответствие с Законом о рынках капитала, в частности уточнено определение «валютные операции на условиях „своп“», «валютная операция на условиях „форвард“», «форвардный договор».
Кроме того, с целью согласования нормативных документов Национального банка с Конвенцией ООН «О привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций» регулятор определил, что режим текущих счетов, открытых ООН, не ограничивается одним финансовым контролем, правилами или мораторием какого-либо вида. По оценкам Национального банка, соответствующие изменения обеспечат обновление правового поля для функционирования рынка деривативных финансовых инструментов в Украине.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысячВчера, 15:00 - 8192 12
Apple официально открыла офис в УкраинеВчера, 17:30 - 2308 7
«НБУ далеко отошел от стандартов» – из Нацбанка уходят все руководители департаментаВчера, 16:45 - 2116 5
Украинцы с 1 июля должны уплатить налог на недвижимость5 ч. назад - 1627 4
ПриватБанк запустил круглосуточный режим покупки валюты для ФЛП7 ч. назад - 867 4
Apple официально открыла офис в УкраинеВчера, 17:30 - 2308 7
Украинцы с 1 июля должны уплатить налог на недвижимость5 ч. назад - 1627 4
Что изменится в Украине с 1 июля10 ч. назад - 1569
Гектар земли можно продать от 21 тыс. грн. Где самая дорогая и самая дешевая сельхозземля4 ч. назад - 1110
ПриватБанк запустил круглосуточный режим покупки валюты для ФЛП7 ч. назад - 867 4
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 849 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 435 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 947
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1839 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1643 10