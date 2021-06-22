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Нацбанк обновил порядок действия деривативных контрактов

Нацбанк обновил порядок действия деривативных контрактов

Национальный банк согласовал ряд нормативно-правовых актов для функционирования деривативных финансовых инструментов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Изменения предусматривают:

1). Утверждение нового порядка согласования спецификаций деривативных контрактов денежного рынка.

Сегодня Нацбанк осуществляет согласование типовых форм деривативов, оборот которых происходит на фондовых биржах. В соответствии с требованиями обновленного законодательства, если заключение деривативных контрактов денежного рынка должно осуществляться в соответствии со спецификациями, то оператор организованного рынка должен предварительно (до регистрации в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку) согласовать с Национальным банком спецификации для каждого вида деривативных контрактов.

Новый порядок согласования этих документов определен в Положении о порядке согласования центробанком спецификаций деривативных контрактов денежного рынка. Нормы этого документа определяют, в частности:

  • минимальные требования к пакету документов, который подается оператором организованного рынка в Национальный банк;
  • сроки его рассмотрения и основания для отказа оператору организованного рынка в согласовании спецификации деривативного контракта;
  • действия оператора организованного рынка в случае, если после согласования спецификации деривативного контракта Национальный банк в соответствии с Законом Украины «О валюте и валютных операциях» ввел новые меры защиты.

2). Включение расчетов по деривативным контрактам в перечень операций, осуществляемых по текущим счетам в национальной и иностранной валюте нерезидентов (юридических и физических лиц) и по корреспондентским счетам ЕБРР и банков-нерезидентов в национальной валюте, открытым в банках Украины.

3). Приведение терминологии и отдельных определений в нормативных документах Национального банка в соответствие с Законом о рынках капитала, в частности уточнено определение «валютные операции на условиях „своп“», «валютная операция на условиях „форвард“», «форвардный договор».

Кроме того, с целью согласования нормативных документов Национального банка с Конвенцией ООН «О привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций» регулятор определил, что режим текущих счетов, открытых ООН, не ограничивается одним финансовым контролем, правилами или мораторием какого-либо вида. По оценкам Национального банка, соответствующие изменения обеспечат обновление правового поля для функционирования рынка деривативных финансовых инструментов в Украине.

По материалам Finance.UA
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